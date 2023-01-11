Samanyolu Haber /Gündem / Eski Ülkücü Başkan, Bahçeli'yi bombaladı: Eğer ölürsem yayınlanacak /11 Ocak 2023 12:03

Eski Ülkücü Başkan, Bahçeli'yi bombaladı: Eğer ölürsem yayınlanacak

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir, katıldığı canlı yayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi resmen uyardı.

Eski Ülkücü Başkan, Bahçeli'yi bombaladı: Eğer ölürsem yayınlanacak

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir, “Benim iki yıl önce çektiğim kasetler var. Başıma bir iş gelirse yayınlanacak. Ölürsem bunlar yayınlanacak. Alparslan Türkeş’in kime ne dediği ortaya çıkacak o zaman.” dedi.

TELE1’de yayınlanan “Açıkça” programında değerlendirmelerde bulunan Aldemir, Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığını yapması nedeniyle MHP’liler tarafından eleştirildiğini söyledi.

"TÜRKEŞ'İN KİME NE DEDİĞİ ORTAYA ÇIKACAK"
Aldemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslenerek, “Sayın Bahçeli, Benim kadar ülkücü harekete hizmetin mi var? Ben silah yakalatmadım ama silahtan ceza aldım. Senin arabanda Gölbaşı’nda makineli tüfekler yakalandı ifade vermedin. Bizi konuşmak zorunda bırakmasınlar. Benim başıma bir iş gelirse diye 2 yıl önceden çektiğim kasetler var. Ölürsem bunlar yayınlanacak. Türkeş’in (Alparslan Türkeş) kime ne dediği ortaya çıkacak o zaman” dedi.

Aldemir, ayrıca MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 1980 öncesi olaylarda aracından otomatik silahlar çıkmasına rağmen polise ifade vermediğini dile getirdi. Bahçeli hakkındaki bu iddia gündemi sarsacağa benziyor. 
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