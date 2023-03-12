Samanyolu Haber /Gündem / Eski yardımcısı Mike Pence'den Trump'a ağır suçlamalar /12 Mart 2023 15:02

Eski yardımcısı Mike Pence'den Trump'a ağır suçlamalar

"Tarihin Donald Trump’ı sorumlu tutacağını biliyorum” diyen Mike Pence, "Düşüncesizce sarf ettiği sözler ile benim, ailemin ve Kongre'deki herkesin hayatını tehlikeye attı" ifadelerini kullandı.

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ABD'nin eski başkan yardımcısı Mike Pence, 4 yıl birlikte çalıştığı eski başkan Donald Trump'ı eleştirdi. Mike Pence, Washington’da gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Ocak 2021'de ABD Kongresi'ne düzenlenen saldırıyla ilgili olarak, "Başkan Trump hatalıydı. Benim seçimin sonuçlarını değiştirmeye hakkım yoktu" dedi. Pence, "Trump düşüncesizce sarf ettiği sözler ile benim, ailemin ve Kongre'deki herkesin hayatını tehlikeye attı. Tarihin Donald Trump’ı sorumlu tutacağını biliyorum” diye konuştu. Trump ise Pence'in açıklamaları ile ilgili yorum yapmadı.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerini Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden kazanmış, seçimlerde hile yapıldığına yönelik asılsız iddialarını tekrarlayan Trump ise seçim sonuçlarını kabul ettiği için Pence’e tepki göstermişti. Pence'in, ABD Başkan Yardımcısı olarak, eyaletlerden gelen seçim sonuçlarını resmiyete dökme yetkisi bulunuyordu.

6 Ocak 2021'de binlerce Trump destekçisi ABD Kongresi'ne saldırmıştı. Trump destekçilerinden bazıları Pence'in asılmasını istemişti. Pence olaylar sonrası güvenli bir yere götürülmüştü.

Trump, 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinde yarışmak istiyor ve bunun için önce Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı seçilmesi gerekiyor. Pence de daha önce başkanlık yarışına girebileceğinin sinyalini vermişti. ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, geçen ay başkan aday adayı olduğunu açıklamıştı. Cumhuriyetçi Parti'de başkan adaylığı yarışında adı en çok geçen isim ise Florida Valisi Ron DeSantis. 
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