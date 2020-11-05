Eski Yargıtay üyesi Hüsamettin Uğur’a hücre içinde hücre cezası

Hücre cezasını kızı Nalan Dilara Uğur, sosyal medya hesabından duyurdu. Uğur, “Arkadaşlar günaydın. Babama memura hakaretten hücre cezası vermişler. Babam zaten 4 yıldır hücrede ama bunların hücre cezasında kullandıkları hücreler yerin bilmem kaç kat altında leş gibi hücreler. Bir miktar sinirlendim ama nefes alıp veriyorum halledicem.” ifadelerini kullandı.





GARDİYANLAR TARAFINDAN DARP EDİLMİŞTİ









Eski Yargıtay Üyesi Hüsamettin Uğur’un, kamerası olmayan bir odada 5 gardiyan tarafından darp edildiği ortaya çıkmıştı geçtiğimiz aylarda. Gardiyanların dövdüğü Hüsamettin Uğur’a, “Buradan cesedin çıkacak!” dediği öğrenildi. Cezaevindeki işkenceyi kızı Nalan Dilara Uğur duyurdu. Ancak yetkili makamlar bu konuda tek bir adım bile atmadı.



