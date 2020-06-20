Samanyolu Haber /Gündem / Eski Yeniçağ Yayın Yönetmeni: "Gazetenin sahibi tarafından canıma kastedildi" /20 Haziran 2020 11:53

Eski Yeniçağ Yayın Yönetmeni: "Gazetenin sahibi tarafından canıma kastedildi"

Yeniçağ gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, canına kast maksadıyla saldırıya uğradığını duyurdu. Çolak, azmettirici olarak Yeniçağ gazetesi imtiyaz sahibi Ahmet Çelik’i işaret etti.

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Haber sitesi aykiri.com.tr‘nin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, daha önce yayın yönetmenliği yaptığı Yeniçağ gazetesinin imtiyaz sahibi ve aynı zamanda İYİ Parti Milletvekili olan Ahmet Çelik’in kendisinin canına kast ettiğini iddia etti.

Twitter’da açıklama yapan Çolak, gittiği bir mekandan ayrıldığı sırada ağaçların arasında saklanmış bir şahıs gördüğünü ve şahsın elini beline götürdüğü esnada aracına atlayarak canını zor kurtardığını belirtti. Yaklaşık 7 saat emniyette ifade verdiğini belirten Çolak, şikayet tutanaklarının fotoğraflarını da paylaştı.

Çolak, “Yeniçağ imtiyaz sahibi Ahmet Çelik tarafından bugün canıma kastedildi. Gitmiş olduğum mekanı terk ederken Ahmet Çelik’in sağ kolu ve kirli işlerini yaptırdığı Burhan Gazi Sandu’nun beni kameraya çektiğini gördüm. Dışarı çıktığımda ağaçların arasına gizlenmiş bir şahıs saldırdı” dedi.

Şahsı dikkati sayesinde önceden fark ettiğini kaydeden Batuhan Çolak, “Elini beline götürmek için hamle yaptığımda aracıma hızla bindim. Koşarak aracıma vurmaya başladı ve uzaklaştım. Arkamdan takip edemediler. Yaklaşık 7 saattir Emniyet’te ifade veriyorum. İstanbul Cinayet Büro ve Terör Şube geldi. Tüm görüntüleri elde ettik; saldırı anı, saldırganı fark etmem hepsi var. Ve hepsi ilerleyen günlerde yayınlanacak. Allah’ın verdiği canı yalnızca Allah alır. Bunu tasarlayan, azmettiren bir milletvekili. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

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