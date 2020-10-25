Samanyolu Haber /Gündem / Eski YÖK Başkanı: 70 yaşındayım böyle yolsuzluk yapan iktidar görmedim /25 Ekim 2020 11:26

Eski YÖK Başkanı: 70 yaşındayım böyle yolsuzluk yapan iktidar görmedim

Eski YÖK Başkanı Prof.Dr. Yusuf Ziya Özcan, ülkeyi idare edenlerin yolsuzluk yaptığını çok gördüğünü ancak AKP döneminin son 10 yılda yaptıkları gibi bir yolsuzluğu hiç görmediğini ifade etti.

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Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yetmiş yaşında olduğunu ve bugüne kadar ülkeyi idare edenler çok yolsuzluk yaptığını gördüğünü belirterek, “Bizi idare edenlerin yolsuzluk yaptığını çok gördüm ama AK Parti döneminin son 10 yılda yaptıkları gibi bir yolsuzluk hiç görmedim. Bunlar o boyuta ulaştı ki vatandaşlardan saklamak için bilgilere erişim yasakları getiriliyor. Bu mu uçan Türkiye?” diye tepkisi dile getirdi.

Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından YÖK Başkanlığı görevine atanan Prof.Dr. Yusuf Ziya Özcan, görevde bulunduğu dönemde üniversitelerde yaşanan başörtüsü yasağını sonlandırmıştı. Özcan, YÖK Başkanlığı görevinin ardından Türkiye’nin Polonya büyükelçisi olarak görev yaptı. Özcan, şu anda Gelecek Partisi’nin kurucuları arasında bulunuyor.
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