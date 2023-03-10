Eski YÖK Başkanı skandalı ifşa etti: Araştırdım diploması yok, aday olamaz

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün TBMM’yi feshederek 14 Mayıs’taki seçimlerle ilgili süreci resmen başlattı.







AKP’NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

Seçim sürecine girilirken eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Erdoğan’ın aday olamayacağı ile ilgili paylaşım yaptı. Özcan, “RTE, üniversite diploması olmadığı için CB olamaz. Halk, AKP’nin CB adayının kim olduğunu merak ediyor” dedi.





ARAŞTIRMA YAPMADIĞIMI NEREDEN BİLİYORSUNUZ?

Özcan’ın paylaşımını etiketleyen Gazeteci Sultan Uçar, “AKP iktidarında atanan YÖK eski Başkanı @yziyaozcan bunu söylediğine göre diploma konusu kapanmıştır.





Yalnız bir sorum var. Niye başkan koltuğunda otururken konuşmadınız da şimdi? Bu soru cevaplamalı..” dedi. Uçar’ın bu sorusuna Özcan; “Konuşmadığımı ve araştırma yapmadığımı nereden biliyorsunuz?” diye yanıt verdi.







