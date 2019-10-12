Samanyolu Haber /Dünya / Eski Yunan Bakan protesto için İstanbul'daki konferanstan çekildi /12 Ekim 2019 14:46

Eski Yunan Bakan protesto için İstanbul'daki konferanstan çekildi

Yunanistan’ın eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis ‘Barış Pınarı Harekâtı’nı protesto ederek Türkiye'deki konferanstan çekildi

SHABER3.COM

Yunanistan’da Syriza hükümetinin eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis, Türkiye’nin Kuzey Suriye’ye yönelik ‘Barış Planı Harekâtı’nı protesto ederek İstanbul’da gerçekleşecek olan “New Horizons for Emerging Powers: Co-operation or Competition?” (“Yükselen Güçler için Yeni Ufuklar: İşbirliği mi Rekabet mi?” başlıklı konferanstan çekildiğini açıkladı.

t24'te yer alan habere göre Twitter hesabından açıklama yapan Varufakis “Kuzey Suriye’deki Kürt bölgesine işgali protesto etmek için Türkiye’deki konferanstan çekildim” diye yazdı.

Şahsi internet sitesinde konferanstan çekilme nedenlerini açıklayan Varufakis, 21 Ekim’de TRT World tarafından düzenlenen konferansa “katılmayı dört gözle beklediğini” belirttiğini ama Türk arkadaşlarıyla yaptığı konuşmaların ardından konferansa katılmayacağını açıkladı. Varufakis’in gerekçesi şöyle:

“Türk arkadaşlarımla konuşmalarımın ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Suriye’nin Kürtlerin yönetimindeki bölgelerine yönelik işgalinden dehşete kapılmış, bunu Ankara ile Kürtler arasındaki yakınlaşmadan daha da uzaklaşmak olarak gören Türkiye’deki demokratlarla dayanışmak için konferanstan çekilmeye karar verdim. Türk demokratlar bu işgalin Türkiye içindeki barış ve demokrasi beklentilerini tehlikeye attığını çok iyi biliyor.”

Varufakis, konferansa katılmamakla birlikte İstanbul’a gelip, Türkiyeli meslektaşlarıyla birlikte ilerlemeci enternasyonalizmi tartışacakları bir dizi toplantı yapmayı planladıklarını belirtti.

Varufakis’in yanı sıra İngiliz coğrafyacı, siyasal iktisatçı, sosyal kuramcı ve aktivist David Harvey ile İranlı Kürt müzisyen Kayhan Kalhor da harekâtı protesto için Türkiye’deki konferans ve konser planlarını iptal ettiklerini açıklamıştı.
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