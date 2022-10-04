Samanyolu Haber /Gündem / Eski Yunanistan Genelkurmay başkanından Türkiye ile 'savaş' açıklaması /04 Ekim 2022 19:10

Eski Yunanistan Genelkurmay başkanından Türkiye ile 'savaş' açıklaması

Bazı Ege adalarının hukuka aykırı olarak silahlandırılması sonrasında daha da artan Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimin bir savaşa dönüşebileceği ifade edilirken, eski Yunanistan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis'ten de bu konuy ilişkin bir açıklama geldiği aktarıldı.

SHABER3.COM

Eski Yunanistan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis'in ülkesi ile Türkiye arasındaki olası bir savaş konusunda açıklamalarda bulunuduğu belirtildi.

Türkiye ile Yunanistan arasında var olan gerilin, Atina yönetiminin bazı Ege adalarını hukuka aykırı olarak silahlandırmaya devam etmesiyle daha da artmıştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre eski Yunanistan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, olası bir Türkiye-Yunanistan savaşı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Evangelos Apostolakis, Türkiye ile bir savaş yaşanması durumunda Yunanistan'ın da Ukrayna gibi "yalnız kalacağını" savundu.

Apostolakis, "Ukrayna'da tüm bu savaşın kötülüğünü kim yaşıyor? Bu yüzden bize yardım edecek olan bu mantığı düşünmemeliyiz, kimse bize yardım etmeyecek" dedi.

Türkiye ile olası bir savaşın "Yunanistan'ı 100 yıl geriye götüreceğini ve büyük bir yıkıma neden olabileceğini" belirten Apostolakis, "Kimsenin bizi desteklemelerine, arkamızı sıvazlama ve bize haklısın deme ve bize bazı silah sistemleri göndermelerine izin vermeyelim" ifadelerini kullandı.

Apostolakis, "Önemli olan o noktaya varmamak. Oraya varmamamız için bizi destekleyen tüm müttefiklerin yaptıkları müdahalelerde daha etkili olmaları gerekir" diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski Yunanistan Genelkurmay başkanından Türkiye ile 'savaş'... Sonraki Haber >>

6’lı Masa’dan 'birlik' videosu: bizkazanacağız

6’lı Masa’dan 'birlik' videosu: bizkazanacağız

[Harun Tokak] Hâkim Bey! Bizden Ne İstiyorsunuz?

[Harun Tokak] Hâkim Bey! Bizden Ne İstiyorsunuz?

"Çiğdem Mater'e özgürlük" mesajı

'Terör örgütleriyle kol kola giren bir iktidardan alacak dersimiz yok'

'Terör örgütleriyle kol kola giren bir iktidardan alacak dersimiz yok'

Elon Musk, insansı robot 'Optimus'u tanıttı

Elon Musk, insansı robot 'Optimus'u tanıttı

Cezaevindeki 8 aylık Bahar bebeğin dedesi ve anneannesi vicdanlara seslendi

Cezaevindeki 8 aylık Bahar bebeğin dedesi ve anneannesi vicdanlara seslendi

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

“Ian Florida Tarihinin En Ölümcül Kasırgası”

“Ian Florida Tarihinin En Ölümcül Kasırgası”

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:18:35