Eski Yunanistan Genelkurmay başkanından Türkiye ile 'savaş' açıklaması

Eski Yunanistan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis'in ülkesi ile Türkiye arasındaki olası bir savaş konusunda açıklamalarda bulunuduğu belirtildi.





Türkiye ile Yunanistan arasında var olan gerilin, Atina yönetiminin bazı Ege adalarını hukuka aykırı olarak silahlandırmaya devam etmesiyle daha da artmıştı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre eski Yunanistan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, olası bir Türkiye-Yunanistan savaşı üzerine değerlendirmelerde bulundu. eski Yunanistan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, olası bir Türkiye-Yunanistan savaşı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Evangelos Apostolakis, Türkiye ile bir savaş yaşanması durumunda Yunanistan'ın da Ukrayna gibi "yalnız kalacağını" savundu.Apostolakis, "Ukrayna'da tüm bu savaşın kötülüğünü kim yaşıyor? Bu yüzden bize yardım edecek olan bu mantığı düşünmemeliyiz, kimse bize yardım etmeyecek" dedi.Türkiye ile olası bir savaşın "Yunanistan'ı 100 yıl geriye götüreceğini ve büyük bir yıkıma neden olabileceğini" belirten Apostolakis, "Kimsenin bizi desteklemelerine, arkamızı sıvazlama ve bize haklısın deme ve bize bazı silah sistemleri göndermelerine izin vermeyelim" ifadelerini kullandı.Apostolakis, "Önemli olan o noktaya varmamak. Oraya varmamamız için bizi destekleyen tüm müttefiklerin yaptıkları müdahalelerde daha etkili olmaları gerekir" diye konuştu.