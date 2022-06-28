Samanyolu Haber /Gündem / Eski Zaman yazarlarının yurt dışı yasağı ve adli kontrol tedbirleri kaldırıldı /28 Haziran 2022 15:23

Eski Zaman yazarlarının yurt dışı yasağı ve adli kontrol tedbirleri kaldırıldı

Eski Zaman gazetesi yazarları Mümtazer Türköne, Şahin Alpay, Ali Bulaç ve Ahmet Turan Alkan, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısındaydı.

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15 Temmuz’dan sonra KHK ile kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Şahin Alpay, Mümtaz’er Türköne, Ali Bulaç ve Ahmet Turan Alkan’ın, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasından aldıkları hapis cezalarının Yargıtay tarafından “eksik inceleme” nedeniyle bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşma sonunda eski Zaman yazarlarının hakkındaki yurt dışı yasakları ile adli kontrol tedbirleri kaldırıldı. Bir sonraki duruşma 2 Kasım tarihine ertelendi. 

Diğer yandan, bir önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Ali Bulaç, Şahin Alpay, Mümtaz’er Türköne ve Ahmet Turan Alkan’ın “üye olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan cezalandırılmalarını istedi. Savcı hakkında yakalama kararı çıkarılan Mehmet Özdemir’in dosyasının da tefrik edilmesini talep etmişti. 

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