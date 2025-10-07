Eskimo diyarında önemli hizmet

Bir önceki yazımda belirttiğim gibi Sahabe Efendilerimize benzer şekilde güzellikleri ülkeden ülkeye taşıyan Hizmet’in adanmış ruhlu eğitim gönüllülerinden Erkan Çarpan’ın Aydın Nazilli’den başlayıp Kayseri Kılıçarslan Lisesi belletmenliğinden Rusya-Tataristan, Bangladeş, Kanada’da öğretmenlik yıllarından Eskimoların ülkesi Nunavut eyaletinin ancak uçakla gidilebilen Sanirajak kasabasına kadar süren serencamını özetle kendi kaleminden nakletmiştim. Bu yazımda da bundan sonrasını yine Erkan Çarpan kardeşimizin kendi kaleminden inşallah nakledeceğim:





Nunavut’a Kabul ve Taşınma (2025)





Arnaqjuaq School, Kanada’nın Nunavut eyaletinde, sadece uçakla ulaşılabilen, Atlantik kıyısındaki Sanirajak (Hall Beach) kasabasında bulunuyordu. Bu coğrafyanın zorluklarını bilerek, ailemle istişare ederek, onların da rızasıyla kabul ettim. 2023’te aynı okul bana teklif yaptığında küçük oğlum gitmek istemediği için başvurmamıştım; 2025’te ise ailem hazırdı ve Rabbim içimize bir ferahlık verdi. Bu zorlu coğrafyalarda hizmet etmenin önemli olduğuna inanarak kararımı verdim.





Okul yönetimi ailece taşınmamız için bize 1815 kg kargo hakkı verdi, uçakta da ekstra bagaj imkânı tanıdı. Büyük oğlum İkram’a da İngilizce öğretmenliği pozisyonu için başvuru yaptık. OCT sertifikası henüz çıkmamıştı; okul ona bir yıllık “Letter of Authority” ile öğretmenlik yapma imkânı sunacağını bildirdi. İkram da bu teklifi kabul etti. Böylece hep birlikte hazırlıklarımızı yaptık; kuru gıda ve temel ihtiyaçlarımızı valizlere doldurduk.





13 Ağustos 2025’te eşyalarımızı kargoya verdik, 25 Ağustos 2025’te Toronto’dan uçağa binerek Ottawa ve Iqaluit aktarmalarıyla Sanirajak’a geldik.





Nunavut’ta Görev Başlangıcı ve Hedefler (Ağustos 2025 – …)





25 Ağustos 2025’te oğlum İkram’la birlikte Kanada’nın Nunavut eyaletindeki Sanirajak (Hall Beach) kasabasına geldik. 27 Ağustos 2025’te Arnaqjuaq School’daki görevimize başladık. Havaalanında okul müdürü, müdür yardımcısı ve birkaç görevli bizi karşıladı; eşyalarımızı alıp eve yerleşmemize yardımcı oldular.





Ben 11. ve 12. sınıf matematik dersleri, sosyal bilgiler dersi, 8. sınıf matematik dersi ve 12. sınıf Business Leadership derslerinden sorumluyum. Oğlum İkram ise 8. sınıfın sınıf öğretmeni olarak diğer dersleri yürütüyor; matematiğe ben giriyorum, kalan derslere İkram giriyor. Aynı zamanda 12. sınıfın sınıf öğretmenliğini de üstlendim.





Sanirajak çok farklı bir kültür ve coğrafya. İnsanlar samimi, paylaşmayı ve yardım etmeyi seven kişiler; bizim kültürümüze daha yakın bir topluluk. Sabah derslerinden önce dua edilerek güne başlanıyor; bu, Kitchener-Waterloo’daki okullarda gördüğüm Ulusal Marş uygulamasından farklı bir ortam. Buradaki insanların Allah inancı olması ve bu samimiyetleri bizi mutlu ediyor.





Ancak öğrenciler, özellikle 12. sınıf öğrencileri, çok sık okula gelmiyor. Çoğunun erken yaşta anne veya baba olması, çocuklarına bakacak kimse bulamaması ya da çalışmak zorunda olması devamlılıklarını engelliyor. Ayrıca kasabadan çıkmak çok pahalı; gidiş-dönüş uçak biletleri yaklaşık 4000 dolar ve bütçeleri karşılayabilen çok az kişi var.





Benim buradaki en büyük hedefim, öğrencilerde okuma aşkı ve şevkini uyandırmak; üniversite ya da koleje birkaç öğrenci gönderebilirsek bunun diğerlerine de örnek olacağına inanıyorum. Devlet desteği olduğunu, fırsatların var olduğunu öğrencilerimize anlatmak ve onları teşvik etmek istiyorum. Bu başarıldığında hem öğrencilerin hem de kasabanın geleceğine katkı sağlanmış olacak inşallah.





Aile Birleşmesi ve İlk Günler (15 Eylül 2025)





15 Eylül 2025’te eşim ve küçük oğlum Ertuğrul, Toronto’dan yola çıkarak Ottawa üzerinden Iqaluit aktarmasıyla Sanirajak’a (Hall Beach) geldiler. Yaklaşık 15 saatlik bir uçak yolculuğundan sonra ailece burada bir araya geldik. Yedi kişilik ailemizin dört kişisi artık burada birlikte yaşıyor.





Aile olarak öğrenciler ve ailelerle daha yakından ilgilenebileceğimize, ev ziyaretleri ve karşılıklı davetlerle güzel dostluklar kurabileceğimize inanıyorum. Bu dostlukların neticesinde öğrencilerimize daha rahat ulaşabileceğimizi ve onları ikna etme şansımızın artacağını ümit ediyorum. Rabbim hakkımızda en hayırlısını nasip etsin, rızası istikametinden ayırmasın.





Seyretmek isteyenler “Father & Son in the Arctic” YouTube hesabından izleyebilirler.