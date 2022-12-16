Anne-Babası tutuklu çocukları sahipsiz :6 yaşındaki Nur Elif Tiftik, bakımsızlıktan öldü!

Elif Nur, 14 Aralık'ta evde rahatsızlandı. Solunum yetmezliği ve kusma şikayetiyle ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Nur, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce şüpheli görülen Elif Nur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Çocukların yaşadığı evin sahibi olan hala Deniz Tiftik ile amca Sezer Tiftik, polis tarafından 'çocuklara kötü muamele' iddiasıyla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli ifadeleri için Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

HAYATINI KAYBEDEN NUR ELİF’İN AKRABALARINDAN KAN DONDURAN İDDİALAR





Eskişehir’de bakımsızlık ve kötü muamele nedeniyle öldüğü iddia edilen 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik ve sağlık durumları bozulan Y.T. (9) ile M.T.’nin (12) yaşam koşulları hakkında konuşan aile yakını Gamze Akkoyun, “Halısı bile olmayan boş bir odanın içindeymiş çocuklar” dedi.





Anne ve babaları cezaevinde olan Nur Elif Tiftik (6) ve kardeşleri Y.T. (9) ile M.T. (12), babaanneleri Cihangül K., amcası Sezer T. ve halaları Deniz T. ile yaşıyordu. Evin çatısındaki bir kilimin üstünde yaşamaya terk edildiği iddia edilen Tiftik kardeşler, olumsuz koşullardan dolayı sağlık problemleriyle karşı karşıya kaldı. Uzun süre aç bırakıldıkları iddia edilen çocuklardan Nur Elif Tiftik’in halası ile babaannesinin kötü muamele göstermeleri ve bakımsız bırakmaları nedeniyle durumu ağırlaştı. Minik çocuk, evin çatısında 3 gün acı çektikten sonra yakınlarının durumu fark ederek 112 Acil Sağlık ekiplerine durumu bildirmesi üzerine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Nur Elif Tiftik hayatını kaybetti. Küçük kızın bedeninde darp izlerine rastlandığı iddia edilirken, adrese giden polis ekipleri 9 yaşındaki Y.T. ile 12 yaşındaki M.T.'yi de sağlık durumları kötü şekilde buldu.