Samanyolu Haber /Gündem / Eskişehir’deki elektrik faturası eylemine sert müdahale /12 Şubat 2022 23:05

Eskişehir’deki elektrik faturası eylemine sert müdahale

Yüksek elektrik faturalarına yönelik eylemler sürüyor. Eskişehir’de elektrik faturası eylemi için bir araya gelen vatandaşlara polislerin müdahalesi sert oldu. Vatandaşlarla polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Eskişehir’deki elektrik faturası eylemine sert müdahale

Vatandaşlar, “Artık yeter, zamlar geri alınsın” yazılı pankartı açtı; “Susma haykır, zamlara hayır”, “Hükümet istifa” sloganları attı. Sloganlarla birlikte yürüyüşe geçmek isteyen vatandaşlara, polis ‘valilikten izin alınmadığı’ gerekçesiyle engel oldu.
 
CHP Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer ile İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Emniyet yetkililerinden yürüyüşe izin verilmesini istedi. CHP’li Süllü, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’la telefonda görüştü. Yürüyüşe izin verilmedi. Vatandaşlar, “Barikat açılsın, yürüyüş başlasın”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganı attı.

Görüşmeler sürerken, yurttaşlar polisin kurduğu barikatları aşmak istedi. Polis ile yurttaşlar arasında arbede yaşandı. Yaşanan gerginliğin ardından basın açıklaması, polis barikatlarının arkasında yapıldı. Vatandaşlar, elektrik faturalarını yaktı, “Hükümet istifa” sloganları attı.
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