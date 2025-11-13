Samanyolu Haber /Gündem / Eskişehir'de bebekli ev hanımlarına operasyon /13 Kasım 2025 12:22

Eskişehir'de bebekli ev hanımlarına operasyon

Eskişehir’de ev baskınları: “Güya aile yılındayız, utanın! Bu gaddarlık, bu vicdansızlık niye!” Eskişehir’de bu sabah gerçekleştirilen ev baskınlarında, aralarında küçük çocukları bulunan ev hanımlarının da olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Gözaltına alınanlar arasında, üç ve bir yaşında iki oğlu bulunan ev hanımı Merve Saydan da yer aldı. sütten kesilmemiş bebekli bir annenin gözaltına alınmasına DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu tepki gösterdi.

“KAFALARINA GÖRE HERKESİ TERÖRİST İLAN EDİYORLAR”

Gergerlioğlu, Merve Saydan’ın eşi Abdullah Saydan’ın kendisine gönderdiği mesajı paylaşarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile İçişleri Bakanlığı’na seslendi:

“Bu gaddarlık, vicdansızlık niye? Haberiniz yok mu, sizi ilgilendirmiyor mu!?”

Gergerlioğlu paylaşımında, “Güya ‘Aile Yılı’ndayız, utanın! İnsanları kafalarına göre terörist ilan ediyorlar!” ifadelerini kullandı.

BEBEĞİMİZİN ANNESİNİN YANINA GİTMESİNE İZİN VERİLMEDİ”

 


Abdullah Saydan’ın paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Vekilim merhaba, nasılsınız? Eskişehir’den ben Abdullah Saydan. Adaletsiz, acımasız kıyımlar hâlâ devam ediyor. Eşim Merve Saydan bugün gözaltına alındı. Suç nedir, bilgimiz yok. Saat 23.00 sularında kapıyı kırarcasına tekmeleyerek içeri girdiler. 04.00’e kadar arama yaptılar. 3 ve 1 yaşında iki oğlum var; korkudan çocuklar ağladı, evin içinde kıvrandı. Lütfen bize yardım edin. 1 yaşındaki bebeğimizin annesinin yanında gitmesine izin verilmedi. Bebek emzirme çağında. Emziren bir anne gözaltına alınır mı? İnsaf dedik. Bebek annesine muhtaç, sesimiz olun hocam, lütfen.”
