Eskişehir'de bebekli ev hanımlarına operasyon

Gözaltına alınanlar arasında, üç ve bir yaşında iki oğlu bulunan ev hanımı Merve Saydan da yer aldı. sütten kesilmemiş bebekli bir annenin gözaltına alınmasına DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu tepki gösterdi.Gergerlioğlu, Merve Saydan’ın eşi Abdullah Saydan’ın kendisine gönderdiği mesajı paylaşarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile İçişleri Bakanlığı’na seslendi:“Bu gaddarlık, vicdansızlık niye? Haberiniz yok mu, sizi ilgilendirmiyor mu!?”Gergerlioğlu paylaşımında, “Güya ‘Aile Yılı’ndayız, utanın! İnsanları kafalarına göre terörist ilan ediyorlar!” ifadelerini kullandı.Abdullah Saydan’ın paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı:“Vekilim merhaba, nasılsınız? Eskişehir’den ben Abdullah Saydan. Adaletsiz, acımasız kıyımlar hâlâ devam ediyor. Eşim Merve Saydan bugün gözaltına alındı. Suç nedir, bilgimiz yok. Saat 23.00 sularında kapıyı kırarcasına tekmeleyerek içeri girdiler. 04.00’e kadar arama yaptılar. 3 ve 1 yaşında iki oğlum var; korkudan çocuklar ağladı, evin içinde kıvrandı. Lütfen bize yardım edin. 1 yaşındaki bebeğimizin annesinin yanında gitmesine izin verilmedi. Bebek emzirme çağında. Emziren bir anne gözaltına alınır mı? İnsaf dedik. Bebek annesine muhtaç, sesimiz olun hocam, lütfen.”