Eskişehir'de geyik avı ihalesine durdurma kararı çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğünün Eskişehir’in Sivrihisar, Mihalıççık Alpu ve Beylikova ilçeleri ile Odunpazarı’ya bağlı Kalabak köyünde yapılacak olan kızıl geyik acente kotalarının arttırılmasına ilişkin 20 Temmuz’da ihale yapılacağı duyurulmuştu.







Sosyal medyada yoğun tepki toplayan ihale kararına itiraz Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Avukat Gülçin Yapıcı tarafından yapıldı.





Eskişehir 1. İdare mahkemesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı ile birlikte 20 Temmuz’da yapılması planlanan ihale iptal edildi. Öte yandan Eskişehir Kent konseyi de bugün ihalenin iptali için dilekçe vermişti.