Samanyolu Haber /Gündem / Eskişehir'de kabusu yaşatmıştı: Mahkeme kararını verdi! /13 Ağustos 2024 16:31

Eskişehir'de kabusu yaşatmıştı: Mahkeme kararını verdi!

Eskişehir'de elindeki bıçakla 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki A.K. (18) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Türkiye'nin gündemine oturan dehşet verici olay, dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi’nde meydana geldi.

18 yaşındaki Arda K., daha önceden temin ettiği maskesini ve çelik yeleğini giyip, eline aldığı balta ve bıçakla sokağa çıktı. Nazileri simgeleyen "Kara Güneş" işaretli kıyafeti ve elindeki kesici aletlerle görenleri endişelendiren A.K, Uluönder tramvay durağında bekleyen vatandaşlara dehşet yaşattı. Tanımadığı halde burada bekleyen kişilere saldıran A.K, elindeki kesici aletlerle vurmaya başladı.

GÖREVE GİDERKEN ŞÜPHELİYİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Panik ve korku içerisinde kaçmaya çalışan vatandaşlardan bazıları A.K'nin saldırısı ile çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu sırada görev yerine giden bir polis memuru yaşanan kargaşayı fark etti. Bir kişinin elindeki bıçak ve balta ile çevresindekilere saldırdığını gören polis memuru, şüpheliyi etkisiz hale getirmek için hamle yaptı. Kaçmaya çalışan A.K, polisin ısrarlı takibi ile yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Şüpheli daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan olay sırasında ise bıçak darbeleriyle yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SALDIRIYI CANLI YAYINLADI

A.K'nin bu anları sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. Görüntülerde ara sokakta hazırlandıktan sonra kendisini görüntüleyen A.K'nin daha sonra caminin çay bahçesinde oturan ve tramvay durağında yürüyen kişilere bıçakla saldırıp yaraladığı anlar yer aldı.

Elinde bıçakla A.K'yi karşısında görenlerin "yardım edin" diye bağırdığı duyulan videoda, arkasından koşup yakalayan aralarında polis memurunun olduğu grubun A.K'ye "Kimsin sen, ne istiyorsun?" diye sorduğu anlarda yer aldı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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