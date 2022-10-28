'Eşkıya' kavgası!

Mart 2019 seçimlerinde Yalova Belediye Başkanı seçilen, ancak kendisinden önceki yönetim dönemindeki bir zimmet iddiası sonucu 27 Şubat 2020’de görevden uzaklaştırılan CHP’li Vefa Salman’ın da Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın dokuzuncu duruşması yapıldı.







CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Seyit Torun, Gamze Akkuş İlgezdi, Veli Ağbaba ve çok sayıda CHP milletvekili ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da duruşmayı, salonda takip etti.





Vefa Salman’ın avukatı Deniz Baykal, duruşmada; müvekkilinin 2,5 senedir görevinden uzaklaştırıldığını ve halkın iradesinin gasp edildiğini ifade etti. Baykal, bilirkişi raporlarında Salman’ın suçsuz olduğunun belirtildiğini hatırlattı. Yeni sanıkların dava sürecini uzatacak olması nedeniyle Vefa Salman ile ilgili yargılama kararının verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti her iki dosyanın birbiriyle benzerlik taşıdığı, sanıklar hakkında verilecek kararın diğer sanıkları da etkileyeceği değerlendirmesi ile talebi reddetti.







Salonda bulunan CHP heyeti mahkeme heyetinin bu kararına tepki gösterdi. Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, heyet başkanına, "Yazılar olsun. Sen tetikçisin" diye bağırdı. Diğer milletvekilleri de mahkeme heyetine tepkilerini gösterdi. Yaşanan gerginlik sonrası mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Heyet, duruşmayı izleyicilere kapattı.





SOYLU: TEHDİTLER VE HAKARETLER SAVURAN EŞKİYA TAKIMI...



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Sabah gazetesinin konuya dair verdiği haberi alıntılayarak "Dün İçişleri Bakanlığı önüne gelip tehditler ve hakaretler savuran eşkiya takımı, bugün de mahkeme bastı" ifadelerine yer verdi.







Soylu ardından yeni bir paylaşım yaparak "CHP, tarihinin yüz karası bir ekiple yönetiliyor. Milletin emanet ettiği belediyelerini yolsuzluk çukuruna sokan, iş takipçileri ve terör örgütlerine yağmalatan; mahkeme basan, şımarık, fersude bir ekip. Ne demişler, "Körle yatan, şaşı kalkar." HDPKK, CHP'nin aklını almış" dedi.





CHP'Lİ İSİMLERDEN ART ARDA SERT PAYLAŞIMLAR

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Bir eşkiya arıyorsan aynaya bak suç işleri bakanı; suçsuz günahsız bir belediye Başkanının hakkını gasp ettin Utanmaz adam! başsavcıları arıyorsun talimat veriyorsun! Bu ülkenin yüz karasısın sen!" dedi.







Başarır, Soylu'nun bir diğer paylaşımını da alıntılayarak "Mülevves bir tiplemesin, sen bu ülkenin yüz karasısın suç işleri bakanı Soylu!" ifadelerine yer verdi.





"UYUŞTURUCU BARONLARININ VE KARA PARA AKLAYICILARININ DOSTU SOYLU’NUN SÖZÜNÜN DEĞERİ YOK"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da "Adalet ayaklar altına alınırken milletin hakkını ve hukukunu korumak isteyen milletvekillerine dil uzatan, uyuşturucu baronlarının ve kara para aklayıcılarının dostu Süleyman Soylu’nun sözünün değeri yoktur" sözleriyle tepki gösterdi.







EMİR: EŞKIYA ARIYORSAN YANINDAKİ UYUŞTURUCU BARONLARINA, MAFYADAN 10 BİN DOLAR RÜŞVET ALANA BAK

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Eşkıya; halk iradesini gasp edip, adaleti engelleyenlerdir. Eşkıya arıyorsan yanındaki uyuşturucu baronlarına, mafyadan 10 bin dolar rüşvet alana bak. Suçsuz olduğu bilirkişi raporları ile defalarca kanıtlanmış olan Vefa Salman’ı göreve iade etmeyerek asıl sen suç işliyorsun" dedi.







ALTAY: ÖĞRENMEK İSTEYENLER AYNAYA BAKSINLAR

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay "Eşkiyalık, haraç, mafya, uyuşturucu baronlarıyla kol kola olmak gibi kavramları öğrenmek isteyenler aynaya baksınlar" sözleriyle tepki gösterdi.







HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR!

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Asıl eşkıyalık halkın iradesini gasp etmektir, adaleti engellemektir! Eşkıya arıyorsan yanındaki uyuşturucu baronlarına, mafyadan 10 bin dolar rüşvet alan arkadaşına bakacaksın. Vefa Salman’ın dosyasındaki bilirkişi raporlarını oku! Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır!" dedi.

