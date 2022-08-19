Samanyolu Haber /Gündem / Eskort skandalı büyüyor: 4 değil tam 11 imam /19 Ağustos 2022 10:55

Eskort skandalı büyüyor: 4 değil tam 11 imam

Denizli’deki skandalın büyüdüğü ileri sürülüyor. İddiaya göre eskorta giden imam sayısı 4 değil, 11’e çıkmış. Ancak 4 imam hakkında soruşturma açıldığı belirtiliyor. Skandaldan Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık’ın da baştan itibaren bilgisinin olduğu iddia ediliyor.

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Denizli’de 4 din görevlisinin eskort kızlarla birlikte olduğu yönündeki iddialar üzerine 3 üyesi soruşturma geçiren Adil Sen, konuya ilişkin ayrıntılı bir açıklama yaptı. Genel Başkan Ahmet Murat Hocaoğlu imzasıyla yapılan açıklamada din görevlilerine iftira atıldığı öne sürüldü.

Sözcü’den Selami Aydın’ın haberine göre Hocaoğlu, olayı, diyanet içindeki bazı sendikaların tasfiye edilme girişimi olarak yorumluyor. Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada eskort kızlarla görüştüğü ileri sürülen din görevlisi sayısının 4 değil 11 olduğu fakat 7 imam hakkında soruşturma açılmadığı iddia edildi.

İL MÜFTÜSÜNÜN HABERİ VARDI

Hocaoğlu, “İl müftüsü ve Merkezefendi ilçe müftüsünün kişisel hevesleri sebebiyle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yıpratılmasına izin vermeyeceğiz. İl müftüsünün konu hakkında bilgisi olmadığı söylendi. Oysaki başından itibaren en ince detayına kadar haberi vardır. Bunu ilçe müftüsü itiraf etmiştir. Hatta 11 imamın eskorta gittiği iddia edilmektedir. Kalan 7 imam kimlerdir ve hangi sendikaya üyedir? Niçin soruşturma açılmamıştır? Oyun içinde oyun vardır.” diye konuştu.
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