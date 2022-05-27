Samanyolu Haber /Spor / Eşleşmesine izin verilmeyeceği belirtildi /27 Mayıs 2022 19:43

Eşleşmesine izin verilmeyeceği belirtildi

Moskova yönetiminin Ukrayna saldırısı sonrasında Rus takımları uluslararası turnuvalardan men edilirken, Belarus takımlarıyla ilgili de yeni bir karar açıklandığı aktarıldı.

SHABER3.COM

Moskova yönetiminin Ukrayna saldırı sonrası Rus takımları UEFA yönetimi tarafından Avrupa'daki uluslararası müsabakalardan men edilmişti.

Belarus yönetiminin de Ukrayna saldırısı sırasında Moskova'nın yanında yer alması nedeniyle bu ülke takımları için de biri dizi düzenlemede bulunulacağı ifade ediliyor.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre UEFA yönetiminden yapılan duyuruda, bir sonraki açıklamaya kadar Ukrayna ve Belarus takımlarının hiçbir organizasyonda eşleşmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

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