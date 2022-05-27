Eşleşmesine izin verilmeyeceği belirtildi

Moskova yönetiminin Ukrayna saldırı sonrası Rus takımları UEFA yönetimi tarafından Avrupa'daki uluslararası müsabakalardan men edilmişti.





Belarus yönetiminin de Ukrayna saldırısı sırasında Moskova'nın yanında yer alması nedeniyle bu ülke takımları için de biri dizi düzenlemede bulunulacağı ifade ediliyor.

