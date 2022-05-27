Moskova yönetiminin Ukrayna saldırı sonrası Rus takımları UEFA yönetimi tarafından Avrupa'daki uluslararası müsabakalardan men edilmişti.
Belarus yönetiminin de Ukrayna saldırısı sırasında Moskova'nın yanında yer alması nedeniyle bu ülke takımları için de biri dizi düzenlemede bulunulacağı ifade ediliyor.
cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre UEFA yönetiminden yapılan duyuruda, bir sonraki açıklamaya kadar Ukrayna ve Belarus takımlarının hiçbir organizasyonda eşleşmesine izin verilmeyeceği belirtildi.