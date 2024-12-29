Samanyolu Haber /Dünya / Esma Esad'a İngiltere'den şok: 'Ülkemize giremez' /29 Aralık 2024 19:07

Esma Esad'a İngiltere'den şok: 'Ülkemize giremez'

İngiltere Başbakanlık kaynakları, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın İngiliz vatandaşı eşi Esma Esad'ın seyahat yaptırımı uygulanan bir şahıs olduğunu ve İngiltere'ye giremeyeceğini ifade etti.

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İngiliz medyasında yer alan haberde, Esma Esad'ın kanser tedavisi gördüğü ve yaşama şansının yüzde 50 olduğu kaydedildi.

Esad'ın eşinden boşanma ve tedavi için İngiltere'ye dönme niyeti olduğu iddia edilirken Londra'da özel kliniği bulunan babası Fawaz Akhras'ın ise kızına destek olmak için İngiltere'den Rusya'ya gittiği öne sürüldü.

İngiliz Başbakanlık kaynakları ise kanser tedavisini İngiltere'de sürdürmek isteyen Esad'ın doğduğu ve vatandaşı olduğu ülkeye dönemeyeceğini ifade etti.

Başbakanlık kaynakları ayrıca, 2020'de süresi dolan İngiliz pasaportunu yenilemeyen Esad'ın herhangi bir seyahat dökümanının bulunmadığını açıkladı.

The Paper gazetesi de pasaport süresi dolan Esad'ın, aynı zamanda seyahat kısıtlaması ve mal varlıklarının dondurulması gibi yaptırımlara tabi olduğunu hatırlattı.

Gazeteye konuşan başbakanlık kaynakları, Esad'a uygulanan yaptırımlar nedeniyle İngiltere'ye girişinin mümkün olmadığını belirtti.

Ülkede vatandaşlıktan çıkarma yetkisi bulunan İçişleri Bakanı Yvette Cooper ise Esad'ın ülkeye girişine izni verilmeyeceğini açıklamıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, 9 Aralık'ta Avam Kamarasında yaptığı açıklamada, Esad'ın İngiltere'ye dönme ihtimali karşısında, "Esad, yaptırım uygulanan bir kişidir ve burada hoş karşılanmayacaktır" demişti.
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