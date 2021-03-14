Samanyolu Haber /Gündem / Esma Esed'a savaş suçu işleme suçlamasıyla ön soruşturma /14 Mart 2021 14:34

Esma Esed'a savaş suçu işleme suçlamasıyla ön soruşturma

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'ın eşi Esma Esed hakkında savaş suçu işleme suçlamasıyla İngiltere'de ön soruşturma başlatıldı

SHABER3.COM

İngiltere'de polis, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın İngiliz vatandaşı eşi Esma Esad hakkında terör eylemlerini kışkırttığı ve teşvik ettiği iddiasıyla ön soruşturma başlattı.

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Uluslararası Adalet Odalarından (Guernica 37) yapılan açıklamada, Suriye'de 10 yıldır devam eden iç savaşta Suriye ordusunun yüz binlerce sivili öldürdüğü, keyfi olarak gözaltına aldığı ve onlara işkence ettiği vurgulandı.

Sivillere karşı işlenen savaş suçlarını etkili isimlerin teşvik ettiği kaydedilen açıklamada, bu kişiler arasında Beşar Esad'ın eşi Esma Esad de sayıldı.

Esma Esad'ın Suriye ordusuna kamuoyu desteği vererek terör eylemlerini teşvik ettiği veya kışkırttığı belirtilen açıklamada, Guernica 37'nin bir süredir bu konuyu araştırdığı ve polisin savaş suçları birimine iki gizli dosya sunduğu aktarıldı.

- Polise Temmuz 2020'de bir dosya sevk edildi

Açıklamada, dosyaların ilgili makamlarca incelendiğinden detay verilemeyeceği vurgulandı.

Esma Esad'ın İngiliz vatandaşı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Kanıtlar, iddiayı destekliyorsa ve sadece vatandaşlıktan çıkarılması değil aynı zamanda yargılanması da önemli." ifadesine yer verildi.

Polisten, Times gazetesine yapılan açıklamada ise Londra Polis Teşkilatının savaş suçları birimine Suriye'de devam etmekte olan çatışmalarla ilgili 31 Temmuz 2020'de bir dosya sevk edildiği ve değerlendirmelerin sürdüğü kaydedildi.

Esma Esad hakkında terör eylemlerini kışkırttığı ve teşvik ettiği iddiasıyla ön soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Londra'daki King's College'da okuyan 45 yaşındaki Esma Esad, 2000 yılında Beşar Esad ile evlendikten sonra Suriye'ye taşınmıştı.
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