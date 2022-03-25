Esma Uludağ için bestelediği şarkı ve Mülteciler Belgeseli tanıtıldı

Güney Afrika’nın ünlü şarkı-söz yazarlarından Lübnan asıllı sanatçı Neill Soloman’ın, Türkiye’deki cadı avından kaçıp Yunanistan’a sığındıktan sonra kalp krizi geçirerek vefat eden Esma Uludağ için bestelediği “Vatan-Homeland” şarkısı ve mülteciler hakkında çekilen belgesel Nelson Mandela Vakfı’nda tanıtıldı.







Mandela Vakfı CEO’su Sello Hatang, anlamlı şarkının ve mülteci belgeselinin tanıtım gecesini Mandela Vakfı’nda organize ettiği için Turkuaz yetkililerine teşekkür ederek başladığı konuşmasında, evlerini terk eden insanların güvenli bir yurt edinme isteğinin temel bir insan hakkı olduğunu söyledi. Hatang, Ukrayna’da siyah öğrencilerin gördüğü ırkçı muameleden ise son derece üzgün olduğunu ifade etti.









Johannesburg Merkezli Turkuaz’ın belgesel tanıtım gecesinde ayrıca mültecilerin sonunlarının konuşulduğu bir de panel organize edildi. Panele ünlü televizyon sunucusu İman Rappeti moderatörlük yaptı. 702 Radyosu’ndan Aurelie Kalenga, Güney Afrika Spor, Sanat ve Kültür Bakanlığı Sosyal Dayanışma Direktörü Abraham Serote, doktor-yazar Emmanuel Taban, Sanatçı Neill Solomon ve Uluslararası Af Örgütü Güney Afrika Müdürü Shenilla Mohamed panelist olarak programda yer aldı. Mohamed Güney Afrika’da sığınma yönetim sisteminin çöktüğünden bahsederken, Dr Serote ise bir sığınmacı olarak geldiği Güney Afrika yaşadığı zorlukları dile getirerek, ülkelerini terk etmek zorunda kalan insanların yanında olmanın öneminden bahsettiler. Programa katılan Güney Afrika’nın Star Gazetesi’nin editörü Sifiso Mahlangu ise, ülkesindeki bir kaç Hizmet gönüllüsü Türk’ün mültecilerin sorunları gibi çok önemli konuları tartışmak için farklı insanları biraraya getirerek, platformlar oluşturmasının çok değerli olduğunu ifade etti.





Vatan şarkısı, Güney Afrika’nın dünya standarlarındaki sanat-müzik firması Flame Stüdyo’da kaydedildi. Flame’den yapılan açıklamada şarkı projesi şu ifadelerle anlatıldı: Neill Solomon tarafından geçtiğimiz aylarda yazılan “Homeland: A song for regugees” albümünün kayıtlarına ev sahipliği yaptık ve şüphesiz bu projenin bir parçası ve ruhu olduk. Bütün takdirler Flame Studios'un direktörüne ve projedeki vizyona ve değerli amaca inançları şarkının üzerinde silinmez bir iz bırakan, şarkının büyümesine ve kitlelere ulaşmasına imkan veren inanılmaz ekibe gitmelidir. Mülteciler için bestelenen Vatan şarkısı şimdiden bir başyapıt oldu.”





Turkuaz Genel Direktörü Ayhan Çetin, Vatan şarkısının hikayesini ve mülteciler belgeselini şu ifadelerle anlattı, “2020 yılında Turkuaz tarafından organize edilen mülteciler konserinde ilk defa söylenen Homeland-Vatan şarkısı, Güney Afrikalı 20 önemli müzisyen tarafından yeniden düzenlenip seslendirildi. Esma Uludağ’a aftedilen şarkının yeni versiyonu Çarsamba günü kamuoyuna tanıtıldı. Şarkının yapımında Grammy Ödüllü Güney Afrikalı flütçü, besteci, yapımcı Wouter Kellerman, Emmy ödülü sahibi ünlü yapımcı JB Arthur, SAMAs, KORA, OKTV ve Autumn Harvest gibi birçok sanat ödülünün sahibi Yvonne Chaka Chaka gibi çok önemli sanatçılar yer aldı. Güney Afrika Philharmonic Orkestrası da şarkının müziklerine katkıda bulundu. “





“Vatan şarkısını farklı dillere çeviriyoruz. Şu anda Arapça, Fransızca versiyonları var. Vatan şarkısı ve belgesel ile evinden, yurdundan ayrılmak zorunda kalan insanların yaşadıkları zorluklar hakkında bir farkındalık oluşturmak, insanların mülteciler hakkındaki algılarını pozitif yönde değiştirmek gibi bir amacımız var.”





Çetin, yeni tamamlanan belgesel projesini ise şöyle anlattı, “ Vatan şarkısını merkeze alarak bir belgesel çektik. Belgeselde bu şarkıyı söyleyen sanatçılar, Güney Afrika’nın önde gelen kanaat önderleri, ve Türkiye’den ve Afrika’nın değişik ülkelerinden vatanlarını terk ederek Güney Afrika’ya gelmek zorunda kalan mültecilerden röportajlar aldık. Vefat eden üç çocuk annesi Esma Uludağ’ın eşi Mehmet Ali Uludağ da belgeselde yer aldı. Belgeselde mültecilerin topluma yaptıkları katkılar ön plana çıkarılıp pozitif bir hikaye oluşturuldu. Belgesel farklı platformlarda gösterime girecek.