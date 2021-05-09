'Esnaf AKP'den kopuyor ama kararsızlar birikiyor'

Ekonomik krizle birlikte koronavirüs nedeniyle uygulanan tam kapanma, esnafın birer birer iflas etmesine neden oluyor.





Aylardır kapalı durumda olan ve Ramazan Bayramı sonuna kadar sürecek iş yeri açma yasağına rağmen, iflas ve kayıpları önleyici bir ekonomik paketin uygulamaya konulmaması, esnafta hayal kırıklığı yaratmış vaziyette.





Esnaf Platformu sözcüsü Murat Akbaş'a göre, esnaf giderek AKP'den kopuyor ama kararsızların sayısı da giderek artıyor.





BirGün gazetesinin haberine göre, koronavirüs tedbirlerinden en fazla mağdur olan kesim esnaf. Verilere göre, bu yılın ilk iki ayında iflas ederek kapısına kilit vurmak zorunda kalan esnaf sayısı 20 bine dayandı.





Bu tabloyu değerlendiren Akbaş şunları söyledi:





"Bir yılda esnaf, işlevsiz geleceksiz ve umutsuz duruma geldi. Esnaf olmaktan çıkan bir kesim var artık. Onları işsizler ordusuna dâhil edebiliriz. Bunlar pandeminin başladığı günden bu yana yasaklar kapsamında ilan edilen ve hiç açılmayan bar, gece kulübü gibi yerler. Bu kesimler ciddi anlamda tasfiye oldu. Bir birikimi olanlar belki yeniden dükkânlarını açabilir ama büyük çoğunluğu artık dükkân açacak durumda değil. İkincisi de aslında açılan ve kapalı olanlar. Bunlar da kafeler kafe barlar bunlar da tasfiye olmakla yüz yüzeler. Bilinçli olarak adım adım bu noktaya taşındı. Hem bu kesimde iş yapanlar mevcut iktidara muhalif kesimlerden oluşuyor. Sigara yasakları oldu. Hatırlarsanız bundan yıllar önce yerel yönetimlerde içki ruhsatı almak için çok ciddi zorluklar çıkarmaya başladılar. Çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız hem sosyal hem ideolojik hem de kültürel olarak bir baskı var.





Sadece Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu’na kayıtlı 2 milyon 39 bin 195 kayıtlı esnaf var. Bunlar sadece esnaflar odasına kayıtlı olanların sayısı. İflasla karşı karşıyayız. Evimizin ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Aileler yıpranıyor, kopmalar oluyor. İhtiyacımınız olan tek şey ekonomik destek. Çok geniş bir kesim yardım alamadı. Aileleriyle birlikte neredeyse 25-30 milyonluk bir kesimden bahsediyoruz. Kantin, büfe, restoran, lokanta, kafe, bar, berber, kuaför, kıraathane… Biliyor musunuz, Türkiye’de 700 küsur tane kıraathane var. Bu bizim bin yıllık kültürümüzün ürünü ama hepsi yoksullukla karşı karşıya.





2002’den sonra iktidara gelen AKP bir kutuplaşma yarattı. Ülke polis devletine dönüştü. İktidar, baskıyı yasaklamayı büyüttü. Bu bir parçalanmaya neden oldu. Güç biriktirmek olarak düşünebiliriz. Şimdi nereye bakarsak bakalım hemen hemen tüm kesimlerde çok ciddi tepkiler yükseliyor. Esnaf da AKP’den kopuyor ama başka bir yerde birikiyor. Kararsızlar birikiyor. Her kesimden umudunu kesmişler. Bugün gri alan dediğimiz kararsızlar baktığımızda yüzde 36 gibi bir orana çıkmış durumda.





Şu an 98 milyar lira işsizlik fonunda duruyor. 110 milyar dolarla başlayan Kanal İstanbul projesine ayrılan bütçe 160 milyar dolara çıkmış. Bunlar yarın öbür gün kat be kat artacak. Hazine Garantili yapılan yollar, bunların parasını biz ödüyoruz. Bunlara verilen paralar halka verilse biz de nefes alırız. Hala bizden vergi almaya çalışıyorlar. 17 şirketin silinen vergi borcu 4 milyar TL, 3 milyon esnafa verilen 16 milyar lira. Adalet bunun neresinde? Devlet ve halk ortadan ikiye ayrılmış durumda."