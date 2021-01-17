Esnaf, Babacan'a isyan etti

Partisinin İl Kongresi için gittiği Edirne'de temaslarda bulunan Babacan'ın konuştuğu esnaflardan biri, içinde bulunduğu ekonomik krizi anlatmak için, "Dün ben 3 lirayla kapadım. 3 bin lira değil, 3 lira..." ifadelerini kullandı.







Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamındaki uygulamalar nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirten esnaftlardan biri ise, gün içinde sadece 20 TL'lik satış yapabildiğinden dert yandı ve, "Bununla ben kira mı ödeyeceğim. Elektrik mi ödeyeceğim, kendi karnımı mı doyuracağım, evdekilerin karnını mı doyuracağım? İçler acısı, gerçekten içler acısı" dedi.





Babacan ve esnaf arasında şu diyalog yaşandı:





Babacan: Kiralar aynen çalışıyor değil mi?





Esnaf: Aynen çalışıyor.





Babacan: İndirim yok.





Esnaf: Kiralar devam, indirim de yok üstelik.





Babacan: Mart, nisan, mayısta kapalıydınız.





Esnaf: Kapalıydık. Yine ödüyoruz onları Genel Başkanım.





Esnaf: Onları ekledik biz. 2,5, 2,5 veriyoruz.





Esnaf: İkinin üzerine bir de o ilave edildi. Malum işler sıfır.





Babacan: Esnafın halinden anlamayınca böyle işte.





Esnaf: Aynen. Gerçekten öyle. Hani dışarıdan davulun sesi güzel geliyor diyorlar ya. Yok geliniyormuş, gidiliyormuş. Ama sen bir de gel bize sor. Sabahtan beri şimdi bir 20 liralık satış yaptım ben. ESNAF: Dün ben 3 lirayla kapadım. 3 bin lira değil, 3 lira.





Esnaf: Bununla ben kira mı ödeyeceğim. Elektrik mi ödeyeceğim, kendi karnımı mı doyuracağım, evdekilerin karnını mı doyuracağım? İçler acısı, gerçekten içler acısı.