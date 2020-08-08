Samanyolu Haber /Ekonomi / Esnaf olsam bugün de yazar kasa fırlatırım /08 Ağustos 2020 19:57

Esnaf olsam bugün de yazar kasa fırlatırım

2001 yılında dönemin başbakanı Bülent cevit’e yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, "Ekonomi ağlanacak halde. Esnaf olsam yine yazar kasa fırlatırım." dedi.

SHABER3.COM

Yıl 2001… Dolar 1,20 lira. Ahmet Çakmak dönemin başbakanı Bülent Ecevit'e yazar kasa fırlatarak ülkenin ekonomisini protesto etti. Çakmak bu sıra dışı eylemle Türkiye siyaset tarihinin sembollerinden biri haline geldi ve “yazar kasa eylemcisi” olarak hafızalara kazındı.

19 yıl önce bu eylemi gerçekleştiren Çakmak, dolar, euro ve altının rekor üstüne rekor kırdığı bugünlerde yeniden sosyal medyanın gündemine geldi. Birçok vatandaş eylemini dövizin arttığı bugünlerde niçin tekrar etmediğini sordu.

BÜLENT ECEVİT'E YAZAR KASA FIRLATMIŞTI

2001 yılında Ecevit Başbakanlık binasından çıkarken Ahmet Çakmak, “Sayın Başbakanım al, ben bir esnafım!'' diye bağırarak fırlattığı yazar kasa Ecevit'e ulaşmadan yaya yoluna düşerek parçalanmıştı.

2001: Esnaf Ahmet Çakmak, Başbakanlık binası önünde yazar kasayı böyle fırlattı.
 
Çakmak, “Ben o eylemi yaptığım zaman esnaftım. Ancak bugün esnaf olsam ve aynı sıkıntıları yaşasam yemin ederim ki aynı şeyi yine yapardım. Niçin tepkimi koymayayım.” diye konuştu.

"KİMSE SESİNİ ÇIKARIMIYOR, ELEŞTİREN HEMEN DAMGALANIYOR"

Çakmak sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkenin ekonomisini görünce çok üzülüyorum. Ekonomi düzgün yönetilmiyor. Ancak kimse sesini çıkaramıyor. Ya gerçekten mağdur değiller ya da korkuyorlar. Tarih boyunca böyle bir esnaf hareketi sadece 2001 yılında oldu. Ancak bugün insanlar korkuyor, hükümete laf edemiyor. Çünkü sağcılara F.TÖ, solculara PKK damgası vuruluyor. İnsanlar bu damgayı yemek istemiyor.” dedi.

Ahmet Çakmak, “Eylemi yaptıktan sonra bütün herkes yardım etmek istedi. Bülent Ecevit'in iyiliğinden başka bir şey görmedim. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şandır ne ihtiyacımız varsa gönderiyordu. O günlerde derdini anlatan insanlara sahip çıkan bir devlet anlayışı vardı. Ancak bugün öyle değil.” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Esnaf olsam bugün de yazar kasa fırlatırım Sonraki Haber >>

Eksi bilmem nelerden artı bilmem nelere...

Eksi bilmem nelerden artı bilmem nelere...

Somali'de intihar saldırısı dehşeti!

Somali'de intihar saldırısı dehşeti!

AKP'ye subliminal mesaj

AKP'ye subliminal mesaj

Yolcu uçağı inişte ortadan ikiye ayrıldı!

Yolcu uçağı inişte ortadan ikiye ayrıldı!

'Bana hain diyorlar, herkese hain dediğim için ben bunu hak ettim'

'Bana hain diyorlar, herkese hain dediğim için ben bunu hak ettim'

Birkaç yılda gelinen mesafe... 'Siz bu kardeşinize hele yetkiyi verin...'

Birkaç yılda gelinen mesafe... 'Siz bu kardeşinize hele yetkiyi verin...'

Kovulunca itiraflara başladı!

Kovulunca itiraflara başladı!

Patlama anı kamerada!

Patlama anı kamerada!

Suları ısındı, gidiciler gidici!

Suları ısındı, gidiciler gidici!

Beyrut'ta patlama anı kamerada!

Beyrut'ta patlama anı kamerada!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:08:15