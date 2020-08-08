Esnaf olsam bugün de yazar kasa fırlatırım

Yıl 2001… Dolar 1,20 lira. Ahmet Çakmak dönemin başbakanı Bülent Ecevit'e yazar kasa fırlatarak ülkenin ekonomisini protesto etti. Çakmak bu sıra dışı eylemle Türkiye siyaset tarihinin sembollerinden biri haline geldi ve “yazar kasa eylemcisi” olarak hafızalara kazındı.







19 yıl önce bu eylemi gerçekleştiren Çakmak, dolar, euro ve altının rekor üstüne rekor kırdığı bugünlerde yeniden sosyal medyanın gündemine geldi. Birçok vatandaş eylemini dövizin arttığı bugünlerde niçin tekrar etmediğini sordu.







BÜLENT ECEVİT'E YAZAR KASA FIRLATMIŞTI





2001 yılında Ecevit Başbakanlık binasından çıkarken Ahmet Çakmak, “Sayın Başbakanım al, ben bir esnafım!'' diye bağırarak fırlattığı yazar kasa Ecevit'e ulaşmadan yaya yoluna düşerek parçalanmıştı.





2001: Esnaf Ahmet Çakmak, Başbakanlık binası önünde yazar kasayı böyle fırlattı.

Çakmak, “Ben o eylemi yaptığım zaman esnaftım. Ancak bugün esnaf olsam ve aynı sıkıntıları yaşasam yemin ederim ki aynı şeyi yine yapardım. Niçin tepkimi koymayayım.” diye konuştu.





"KİMSE SESİNİ ÇIKARIMIYOR, ELEŞTİREN HEMEN DAMGALANIYOR"





Çakmak sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkenin ekonomisini görünce çok üzülüyorum. Ekonomi düzgün yönetilmiyor. Ancak kimse sesini çıkaramıyor. Ya gerçekten mağdur değiller ya da korkuyorlar. Tarih boyunca böyle bir esnaf hareketi sadece 2001 yılında oldu. Ancak bugün insanlar korkuyor, hükümete laf edemiyor. Çünkü sağcılara F.TÖ, solculara PKK damgası vuruluyor. İnsanlar bu damgayı yemek istemiyor.” dedi.





Ahmet Çakmak, “Eylemi yaptıktan sonra bütün herkes yardım etmek istedi. Bülent Ecevit'in iyiliğinden başka bir şey görmedim. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şandır ne ihtiyacımız varsa gönderiyordu. O günlerde derdini anlatan insanlara sahip çıkan bir devlet anlayışı vardı. Ancak bugün öyle değil.” dedi.

