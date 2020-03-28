Samanyolu Haber /Ekonomi / Esnaf: Çıkın o varaklı odalardan! /28 Mart 2020 20:49

Esnaf: Çıkın o varaklı odalardan!

Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın 45 bin liralık altın varaklı kalorifer peteği önünde çekilmiş fotoğrafına esnaf Hasan Yazıcı veryansın etti. Yazıcı, "Çıkın adam gibi 'bir şey yapamıyoruz, durum yok, para yok' deyin anlayalım. Onu da anlayamıyorum. Kanal İstanbul ihalesi yapıyorsunuz bu şartlarda. Bu esnafa, garibana yardım edin. Ülke elden gitmeden bu esnafa yardım edin. Varak desenli kaloriferli odalarda oturmaktan azıcık çıkın bu esnafın vatandaşın hâlini görün." dedi.

Çıkın o varaklı odalardan!

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "100 milyar TL'lik paket açıkladık." sözlerine Trabzonlu esnaf Hasan Yazıcı sosyal medyada yayınladığı video ile cevap verdi. 

Facebook sayfasında hükûmete, isim vermeden Hazine Bakanı Berat Albayrak'a veryansın eden Yazıcı, “Ben evde kalamıyorum; ne yazık ki! Dükkanımı açmak zorunda kaldım. Hükümetin açıklamış olduğu destek paketi tamamıyla patlak bir balon.” dedi. 

"VARAK DESENLİ ODALARDAN ÇIKIN, HALİMİZİ GÖRÜN"

Yazıcı şunları söyledi: “Çıkın adam gibi 'bir şey yapamıyoruz, durum yok, para yok' deyin anlayalım. Onu da anlayamıyorum. Kanal İstanbul ihalesi yapıyorsunuz bu şartlarda. Bu esnafa, garibana yardım edin. Ülke elden gitmeden bu esnafa yardım edin. Varak desenli kaloriferli odalarda oturmaktan azıcık çıkın bu esnafın vatandaşın hâlini görün. İnsanlığa azıcık hizmet etmiş olun."

Esnaf Hasan Yazıcı hükümetin esnafı kriz ortasında yapayalnız bıraktığını söyledi.

"KREDİ DİYE BANGIR BANGIR BAĞIRDILAR, ÖYLE BİR ŞEY YOK"

25 bin liralık destek için istenen şartları tek esnafın bile karşılayamayacağını belirten Yazıcı, “Hatta destek paketi uçan bir balon, uçuyor, gidiyor. Çünkü yok gerçekliği. Halk Bankası’nın esnafa 25 bin TL koşulsuz kredi vereceğini, 25 bin TL de ticari kart vereceğini bangır bangır bağırdılar. Yalan. Öyle bir şey yok.” dedi.

Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın çalışma masasının arkasındaki altın varaklı kalorifer peteğinin 45 bin TL olduğu belirtiliyor.

“Halkbank‘ın istediği o şartlarda olan bir esnaf zaten Maliye Bakanlığı’nda müsteşar olur. Aynen öyle." diyen Yazıcı, "Belki 18 sene önce vardı ama şu an yok. Neyin paketini açıklamışsınız. Esnafı, vatandaşı koruyan bir şey yok. Hiçbir paket yok.” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Esnaf: Çıkın o varaklı odalardan! Sonraki Haber >>

Çıkın o varaklı odalardan!

Çıkın o varaklı odalardan!

Merkel ses kaydıyla seslendi: Evlerinizde kaldınız, teşekkür ederim

Merkel ses kaydıyla seslendi: Evlerinizde kaldınız, teşekkür ederim

Samsun'da süper bulaştırıcı var: Hamburgercide çalışıyormuş çocuk...

Samsun'da süper bulaştırıcı var: Hamburgercide çalışıyormuş çocuk...

''İtalya'dan daha kötü durumdayız. İş çığrından çıkabilir, binlerce ölüm olabilir''

''İtalya'dan daha kötü durumdayız. İş çığrından çıkabilir, binlerce ölüm olabilir''

Bir mahpusun yaşlı annesinin feryadı

Bir mahpusun yaşlı annesinin feryadı

Saadet Partisi'nden ceza infaz indirimi çıkışı!

Saadet Partisi'nden ceza infaz indirimi çıkışı!

Kanser hastası Ahmet Ataç babasıyla 5 saatliğine buluşabildi

Kanser hastası Ahmet Ataç babasıyla 5 saatliğine buluşabildi

Hayati önemdeki korona test kitleri Saray yandaşının elinde oyuncak oldu

Hayati önemdeki korona test kitleri Saray yandaşının elinde oyuncak oldu

İşte Koronavirüs bulaşan akciğerlerin hâli!

İşte Koronavirüs bulaşan akciğerlerin hâli!

Korona hastasını eve gönderdiler!

Korona hastasını eve gönderdiler!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:55:42