Esnaf ve sanayici kredi bulamazken, bankacılık sektöründen rekor kâr
30 Ağustos 2025 11:58

Esnaf ve sanayici kredi bulamazken, bankacılık sektöründen rekor kâr

Bankacılık sektörü temmuzda 56,75 milyar TL kar açıkladı. 7 aylık dönemde kar geçen yıla göre yüzde 37,4 artışla 479,2 milyar TL'ye yükseldi. Sanayici ve esnaf ise bu birikimin kredilere yansımamasından şikayetçi.

Esnaf ve sanayici kredi bulamazken, bankalar kar rekorları kırmaya devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı Temmuz 2025 raporuna göre, bankacılık sektörünün net kârı bir önceki aya göre düşüş göstererek 56,75 milyar TL oldu. Haziran ayında 95,8 milyar TL seviyesinde bulunan net kâr, temmuzda önemli ölçüde geriledi.

Yılın ilk yedi ayında sektörün toplam net kârı 479,2 milyar TL’ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 348,7 milyar TL seviyesindeydi. Böylece yıllık bazda güçlü bir kâr artışı ortaya çıktı.

Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü temmuz itibarıyla 40 trilyon 705,1 milyar TL olarak kaydedildi. Bu tutar, 2024 yılsonuna göre 8 trilyon 47,8 milyar TL’lik artış anlamına geliyor. En büyük aktif kalemi olan krediler 20 trilyon 58,6 milyar TL’ye, menkul değerler ise 6 trilyon 490 milyar TL’ye ulaştı. 2024 yılsonuna kıyasla aktiflerde yüzde 24,6, kredilerde yüzde 25, menkul değerlerde ise yüzde 24,2 oranında yükseliş yaşandı.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı temmuz döneminde yüzde 2,18 seviyesinde gerçekleşti. Bankaların en büyük fon kaynağı konumundaki mevduatlar, 2024 sonuna göre yüzde 24,3 artarak 23 trilyon 490 milyar TL’ye yükseldi.

Özkaynak toplamı yılbaşına göre yüzde 19,4 artışla 3 trilyon 460,9 milyar TL oldu. Sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,20 seviyesinde kaydedildi.
