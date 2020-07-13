Samanyolu Haber /Politika / "Esnaf ziyareti yapan CHP'lilere AKP'liler saldırdı" iddiası /13 Temmuz 2020 22:20

"Esnaf ziyareti yapan CHP'lilere AKP'liler saldırdı" iddiası

İstanbul Sultangazi'de esnaf ziyareti yapan CHP'lilere AKP'lilerin saldırdığı ifade edildi.

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İstanbul Sultangazi Eski Habipler Mahallesinde, CHP İlçe Başkanı Murat Poyraz ve beraberindeki ilçe yöneticileri, Gençlik Kolu Başkanı, Kadın Kolu Başkanı, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda CHP'linin beraber gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde olay çıktı.

KRT TV'nin aktardığına habere göre, AKP irtibat bürosundan kimliği belirsiz kişilerce fiziki ve ağza alınmayacak tarzda hakaretler, militanca ve partizanca söylemlerle CHP'li gruba saldırıda bulunuldu.

CHP Sultangazi İlçe Başkanlığı'ndan, "Partimizin misyon ve vizyonuna uygun ahlâkî değerlerimiz ölçüsünde gereken cevabı verip çalışmamızı planladığımız gibi yapıp sonlandırdık. Yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Aydınlık günler için mücadelemiz devam edecektir" açıklaması yapıldı.
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