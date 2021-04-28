Samanyolu Haber /Ekonomi / Esnafa destek paketine TBMM engeli /28 Nisan 2021 21:12

Esnafa destek paketine TBMM engeli

Kısmi kapanmayla artışın önüne geçilemeyen koronavirüs vakaları yeni önlemleri beraberinde getirdi. Türkiye’de 17 gün boyunca ‘tam kapanma’ kuralları hakim olacak.

SHABER3.COM

Ancak bir yılı aşkın süredir devletten  yeterli destek göremeyen esnaf için bıçak kemiğe dayanmış durumda. İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur tarafından korona virüs salgını  kısıtlamaları nedeniyle ekonomik zorluk çeken esnafa destek ödemesi verilmesi ve sabit ödemelerin yeniden düzenlenmesi amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan önerge ise AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Önergenin gerekçesinde IMF verilerine göre Türkiye’nin salgın ekonomik destek paketinde desteklerin yüzde 89’unun işletmelere, şirketlere ve bankalara ayrıldığını, vatandaşlara sadece yüzde 11 ayrıldığı vurgulandı.

Türkiye’de vatandaşlara sağlanan nakit gelir desteğinin milli gelire oranla yüzde 1.1 olduğu da vurgulanırken, gelişmekte olan ülkelerde bunun ortalamasının yüzde 3.5, gelişmiş ülkelerde yüzde 12.5 olduğu belirtildi.

Yeterli desteklerin yokluğunda borç baskısına ve gelirsizliğe dayanamayan pek çok işletmenin kapandığının belirtildiği önergenin gerekçesinde, Ticaret Bakanlığı verilerine göre sadece 2020 yılında 99 bin 558 esnaf dükkanı ve 40 bin 735 şirket kapandığı vurgulandı.

Ekonomik zorluk çeken esnafa destek ödemesi verilmesi ve sabit ödemelerin yeniden düzenlenmesi amacıyla Meclis Başkanlığına sunulan önerge, AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Esnafa destek paketine TBMM engeli Sonraki Haber >>

5 bin kişiyle sosyal mesafesiz, maskeli konser deneyinden şaşırtan sonuç

5 bin kişiyle sosyal mesafesiz, maskeli konser deneyinden şaşırtan sonuç

İnfak Ayı: Ramazan

İnfak Ayı: Ramazan

Almanya'yı şok eden görüntü

Almanya'yı şok eden görüntü

Vatandaş tam kapanmadayken cebindeki para buharlaşacak

Vatandaş tam kapanmadayken cebindeki para buharlaşacak

Halk ekmek kavgasında AKP'li Göksu bir öyle bir böyle

Halk ekmek kavgasında AKP'li Göksu bir öyle bir böyle

İstanbul’da ekmek kavgası

İstanbul’da ekmek kavgası

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

MC TV desteğinizi bekliyor

MC TV desteğinizi bekliyor

Yandaş kanal harıl harıl arşiv siliyor

Yandaş kanal harıl harıl arşiv siliyor

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:17:30