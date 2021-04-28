Esnafa destek paketine TBMM engeli

Ancak bir yılı aşkın süredir devletten yeterli destek göremeyen esnaf için bıçak kemiğe dayanmış durumda. İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur tarafından korona virüs salgını kısıtlamaları nedeniyle ekonomik zorluk çeken esnafa destek ödemesi verilmesi ve sabit ödemelerin yeniden düzenlenmesi amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan önerge ise AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.





Önergenin gerekçesinde IMF verilerine göre Türkiye’nin salgın ekonomik destek paketinde desteklerin yüzde 89’unun işletmelere, şirketlere ve bankalara ayrıldığını, vatandaşlara sadece yüzde 11 ayrıldığı vurgulandı.





Türkiye’de vatandaşlara sağlanan nakit gelir desteğinin milli gelire oranla yüzde 1.1 olduğu da vurgulanırken, gelişmekte olan ülkelerde bunun ortalamasının yüzde 3.5, gelişmiş ülkelerde yüzde 12.5 olduğu belirtildi.





Yeterli desteklerin yokluğunda borç baskısına ve gelirsizliğe dayanamayan pek çok işletmenin kapandığının belirtildiği önergenin gerekçesinde, Ticaret Bakanlığı verilerine göre sadece 2020 yılında 99 bin 558 esnaf dükkanı ve 40 bin 735 şirket kapandığı vurgulandı.





Ekonomik zorluk çeken esnafa destek ödemesi verilmesi ve sabit ödemelerin yeniden düzenlenmesi amacıyla Meclis Başkanlığına sunulan önerge, AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi.