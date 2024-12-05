Samanyolu Haber /Gündem / 'Esnafa konum vergisi' iddiasına bakanlıktan açıklama geldi /05 Aralık 2024 12:26

'Esnafa konum vergisi' iddiasına bakanlıktan açıklama geldi

Esnaftan konum vergisi alacağı iddiasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıklama yaptı.

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Esnafın harita uygulamaları üzerinden paylaşacağı konum bilgisi üzerinden vergi alacağı iddia edilip vergi vermeyenin de milyonlarca liralık ceza vereceği söylendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iddiaya ilişkin açıklama yaptı. Yapılacak düzenlemenin esnaf ile alası olmadığını belirten Bakanlık, durumun konum üzerinde veri toplayıp para kazananlarla ilgisi olduğunu açıkladı.

Veri toplama ile birçok bilişim şirketi, yurttaşların alışveriş tercihleri üzerinde analiz yaparak satış politikası belirliyor. Bakanlığın açıklamasından bu tarz şirketlere yönelik bir vergi geleceği anlaşıldı.

Bakanlığın açıklaması da şöyle:

"Bugün bazı medya organlarında "Esnafa Konum Vergisi" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama zorunluluğu doğmuştur.
Söz konusu kanun Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsamaktadır, sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan esnafı ilgilendirmemektedir.
Dolayısıyla konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisi kesinlikle doğru değildir."
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