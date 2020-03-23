Esnafı önce korona, sonra hırsızlar vurdu!





Başta büyükşehirler olmak üzere bir çok şehirden Hırsızlık haberleri geliyor. Son olarak Antalya'da aynı gün 20 iş yerine giren hırsızlar hem malları hem de kasadaki paraları alıp kaçmışlardı. İstanbul'da da hırsızlar boş durmuyor.





Hem iş yerlerinin kapalı olaması hem de sokaklardaki güvenlik eksikliğini fırsat bilen hırsızlar dükkan ve iş yerlerini soyuyor.





İşte bir örnek Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler İstanbul Ümraniye'den. Hırsızlar bir iş yerinin önüne büyük bir araç dayıyorlar.





Ardından dört beş kişi iş yerine girip malları boşaltmaya başlıyor. Araca kısa süre içinde yüklenen eşyalarla ortadan kayboluyorlar





İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlardan henüz haber yok .

Türkiye'nin bir çok yerinde Korona virüs sebebiyle iş yerleri, restoranlar kapatıldı. Hırsızlar sokakların da tenha olmasından yararlanıp bu işyerlerine dadandılar