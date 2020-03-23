Samanyolu Haber /Gündem / Esnafı önce korona, sonra hırsızlar vurdu! /23 Mart 2020 17:29

Esnafı önce korona, sonra hırsızlar vurdu!

Bir çok şehirde Korona virüs sebebiyle işleri bozulan iş yerlerini boşaltmak zorunda kalan esnafın şimdi de hırsızlarla başı belada en son örnek İstanbul Ümraniye'de bir iş yerine gündüz vakti hırsızlar girdi .

Esnafı önce korona, sonra hırsızlar vurdu!

Türkiye'nin bir çok yerinde Korona virüs sebebiyle iş yerleri, restoranlar kapatıldı. Hırsızlar sokakların da tenha olmasından yararlanıp bu işyerlerine dadandılar 

Başta büyükşehirler olmak üzere bir çok şehirden  Hırsızlık haberleri geliyor. Son olarak Antalya'da aynı gün 20 iş yerine giren hırsızlar hem malları hem de kasadaki paraları alıp kaçmışlardı. İstanbul'da da hırsızlar boş durmuyor. 

Hem iş yerlerinin kapalı olaması hem de sokaklardaki güvenlik eksikliğini fırsat bilen hırsızlar dükkan ve iş yerlerini soyuyor. 

İşte bir örnek  Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler İstanbul Ümraniye'den. Hırsızlar bir iş yerinin önüne büyük bir araç dayıyorlar. 

Ardından dört beş kişi iş yerine girip malları boşaltmaya başlıyor. Araca kısa süre içinde yüklenen eşyalarla ortadan kayboluyorlar

İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlardan henüz haber yok . 
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