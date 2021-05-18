Esnaftan destek paketine büyük tepki

"Pandeminin başından beri devletten aldığım nakit destek toplam 3 bin lira oldu. Bu dönemde faturalar ve kiralar birikti, 50 bin liraya yakın borca girdim. Artık çok küçük yardımlar veya kredi değil, borcumuzu kapatacak mali destek istiyoruz."







Bu sözler İstanbul Maltepe'de bir iş hanında çay ocağı işleten Murat Demir'e ait. Demir, Mart 2020'den bu yana yaşanan pandemi sürecinden en çok zarar gören yüz binlerce küçük esnaftan biri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi önlemleri nedeniyle zarara uğrayan Murat Demir gibi esnaflara yönelik olarak yeni bir destek paketi açıkladı.





1,4 milyon esnafa 4,6 milyar TL





Buna göre, sayıları 1 milyon 400 bine ulaşan küçük esnaf ve işletmecilere iki grup halinde toplam 4 milyar 622 milyon Türk Lirası (TL) hibe desteği verilecek. İlk grupta yer alan; kahve, kafe, çay bahçesi, okul personel servisi, düğün salonu, öğrenci yurdu, kantin, kırtasiye, hamam gibi 235 bin esnafa 5 bin lira hibe desteği sağlanacak.





İkinci grupta yer alan kuaför, seyyar satıcı, kaportacı, müzisyen, ayakkabıcı gibi meslek gruplarını oluşturan 1 milyon 150 bin esnafa ise 3 bin lira hibe desteği verilecek.





Destek paketi kapsamında, kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerin ziraate ve tarım kooperatiflerine olan borçları ertelenirken, tüccar ve sanayiciler için ise "nefes kredisi" adı altında yüzdem 18 faizle yeni bir kredi paketi devreye sokulacak.