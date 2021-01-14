ESP eş Genel Başkanı dahil 14 kişiye gözaltı

İstanbul ve İzmir’de Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ESP Eş Genel Başkanı Özlem Gümüştaş’ın da aralarında olduğu 14 kişi gözaltına alındı.







ESP sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, “Faşizm bu gece İstanbul ve İzmir’de partimize yönelik yeni bir torba operasyon düzenliyor. Çok sayıda ismin listeye konduğu saldırıda şimdiye kadar başta Eş Genel Başkanımız Özlem Gümüştaş olmak üzere 14 üye ve dostumuz gözaltına alındı. Elinizden geleni ardınıza koymayın” diye belirtildi.



