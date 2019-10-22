Esper: ‘Sonsuza kadar kalmayacağız’

Amerika’nın Sesi’ne göre Suudi Arabistan’ı ziyaret eden Esper, başkent Riyad’daki Prens Sultan Hava Üssü’nde açıklamalarda bulundu. ABD askerlerinin Irak’ta konuşlanması konusunda Irak Savunma Bakanı ile görüşeceğini söyleyen Esper, “En nihayetinde hedef ABD’ye dönmeleri” dedi.







Irak’ta sonsuza dek kalmayacaklarını belirten Esper, “Amaç tüm askerlerimizi çıkarmak ve evlerine geri döndürmek” diye konuştu.





Irak ordusu “Suriye’den çekilen tüm Amerika askerleri, Irak Kürt Bölgesi’ne giriş yapmak için onay almıştır ki bu da Irak dışına geçişleri içindir. Bu askerlerin Irak’ta kalması için herhangi bir izin verilmemiştir” açıklamasını yapmıştı.





Pentagon daha önce Suriye’den kaydırılacak 1000 kadar Amerikan askerinin Irak’a, IŞİD’le mücadele konusunda destek olacağını duyurmuştu.Irak’ta şu an eğitim ve IŞİD’e karşı mücadele amacıyla yaklaşık 5 bin Amerikan askeri bulunuyor.