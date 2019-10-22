Samanyolu Haber /Dünya / Esper: ‘Sonsuza kadar kalmayacağız’ /22 Ekim 2019 20:01

Esper: ‘Sonsuza kadar kalmayacağız’

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik askerî harekâtı başlamadan önce Suriye’den çekilmeye başlayan ABD askerlerinin Irak’ta konuşlanacağı belirtiliyordu. Ancak Irak ordusu tarafından yapılan açıklamada “Bu askerlerin Irak’ta kalması için herhangi bir izin verilmemiştir” denildi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper de “Sonsuza kadar Irak’ta kalmayacağız” dedi ve Irak Savunma Bakanı’yla görüşeceklerini söyledi.

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Amerika’nın Sesi’ne göre Suudi Arabistan’ı ziyaret eden Esper, başkent Riyad’daki Prens Sultan Hava Üssü’nde açıklamalarda bulundu. ABD askerlerinin Irak’ta konuşlanması konusunda Irak Savunma Bakanı ile görüşeceğini söyleyen Esper, “En nihayetinde hedef ABD’ye dönmeleri” dedi.

Irak’ta sonsuza dek kalmayacaklarını belirten Esper, “Amaç tüm askerlerimizi çıkarmak ve evlerine geri döndürmek” diye konuştu.

Irak ordusu “Suriye’den çekilen tüm Amerika askerleri, Irak Kürt Bölgesi’ne giriş yapmak için onay almıştır ki bu da Irak dışına geçişleri içindir. Bu askerlerin Irak’ta kalması için herhangi bir izin verilmemiştir” açıklamasını yapmıştı.

Pentagon daha önce Suriye’den kaydırılacak 1000 kadar Amerikan askerinin Irak’a, IŞİD’le mücadele konusunda destek olacağını duyurmuştu.Irak’ta şu an eğitim ve IŞİD’e karşı mücadele amacıyla yaklaşık 5 bin Amerikan askeri bulunuyor.
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