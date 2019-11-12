Esper'den mektup açıklaması

Trump ile Erdoğan görüşmesinden önce bir açıklama yapan Esper, Trump'ın Erdoğan'a ikinci bir mektup gönderdiği açıklamalarıyla ilgili, Trump’ın 'Erdoğan’dan S-400’lerin aktive edilmemesi karşılığında F-35 programına geri dönebileceğini vaat ettiği' yönündeki iddialara dair, "Geçen haftanın meselelerini açıkçası takip etmiyorum. Önümdeki meselelere odaklanmış durumdayım. Ama böyle bir şey duymadım" dedi.







Esper'in yanıtı, mektubun aslında hiç yazılmadığı ihtimalini akıllara getirse de, Esper, bilgisinin olmamasının mektubun yazılmadığı anlamına gelmeyeceğini kaydetti.





Esper, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la yaptığı görüşmenin içeriğine dair de, "Akar’a bir kez daha söyledim. Hem S-400’lere sahip olup hem de F-35’lerle devam edemezsiniz. Bence bu F-35’ler için çok fazla tehdit teşkil ediyor ve tüm NATO müttefiklerimiz de bizle aynı fikirde. Özellikle de F-35’leri satın alanlar ya da deneyen ülkeler..." ifadelerini kullandı.





ABD'nin Suriye'deki asker sayısı ve ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’nin, "ABD'nin Suriye'de tutacağı asker sayısının binden az olacağı kesin, belki 500 ya da 600 olur" açıklaması da soruldu.





Esper yanıt olarak, sayının değişebileceğini söyledi.





"Genelkurmay Başkanı’nın çekilme ve konuşlanmanın ayrıntıları konusunda kısa zamanda beni bilgilendirmesini bekliyorum" diyen Esper, "Suriye’nin kuzeydoğusundan asker çekmeyi hala sürdürüyoruz. Bu çekilme daha birkaç hafta sürecektir. Bazı ismi bilinmeyen savunma yetkililerinin 950 askere ineceğimiz yönündeki açıklamaları gerçeği yansıtmıyor. Bu sayıları kim, niye veriyor bilmiyorum ama bu doğru değil" ifadelerini kullandı.





İkinci mektubun pazartesi günü Türk yetkililere iletildiği ve ilk mektubun aksine üslubunun diplomatik çerçeveye uygun olduğu belirtilmişti. Trump, ilk mektubunda Erdoğan'a, "Aptal olma, sert adam olma" sözleriyle seslenmişti.