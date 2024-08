Esra Büyükcombak - Mutluluğun basit anahtarları

Vücudunuza yakıt verin





Günlük hayatınızda en kolay şekilde nasıl mutlu hissedebilirsiniz? Ruh halinizi iyileştirmenin, enerji seviyenizi artırmanın, zihinsel sağlığınızı güçlendirmenin ve düşünme yeteneklerinizi geliştirmenin kesin ve kolay bir yolu var. Sadece su içmek. Daha önce Vücudunuzun su ihtiyacını gösteren işaretler konulu bir yazıyı kaleme almıştım. Bu yazımda ise mutluluk ve su tüketimi arasındaki bağlantıya dikkatinizi çekmek istiyorum. Hepimiz susuzluğu gidermenin en iyi yolunun soğuk bir bardak su olduğunu biliriz, ancak suyun fiziksel sağlığımızın yanı sıra zihinsel sağlığımızı da iyileştirdiğini biliyor muydunuz? Evet! Son araştırmalar, düzenli olarak su içen kişilerin daha az su içenlere göre daha mutlu olduğunu gösteriyor. Ayrıca, aynı araştırmada su içenlerin daha iyimser, bardağın dolu tarafını gören kişiler olduğu ve daha umutlu oldukları anlaşıldı.Sağlıklı olan susuzluk hissetmeden su içmektir. Tıpkı yakıt olmadan bir arabayı çalıştıramayacağınızın gibi vücudunuzda da yeteri kadar su olmadan verimli çalışamaz. Aracınızı düşük yakıt seviyeleriyle kullanabilirsiniz. Ancak, bunu yapmanız gerektiği anlamına gelmez! Az yakıt, motorunuza, yakıt pompanıza zarar verebilir ve ileride daha fazla tamirata neden olabilir. Vücudunuz için de aynı şey geçerlidir. Orta seviyede susuz kalarak günlük işlerinizi yapabilirsiniz. Ama en iyi performansınızı gösteremezsiniz. Hafif susuzluk bile baş ağrısına, yorgunluğa, kuru cilde, hızlı kalp atışına ve daha farklı sorunlara yol açabilir. Tüm bu semptomlar sizi kötü hissettirir. Aslında, sıkıntılarınızın ve sorunlarınızın çözümü bir yudum uzağınızdadır. Günlük su hedeflerinize ulaşmak, susuzluğun etkilerinden kaçınırken zihinsel ve fiziksel sağlığınızı destekler.Vücudunuzu temiz, saf suyla doldurmak, beyninizdeki elektriksel işlevleri harekete geçirir ve depresyon ile kaygıyı azaltan doğal kimyasallar olan dopamin ve serotonini düzenler. Vücudumuzun yaklaşık %60-80'i sudan oluşur, ancak çoğumuz su içmenin ne kadar güçlü etkilerinin olabileceğini fark etmiyoruz bile. Yeterli su olmadan, vücudunuz bu "iyi hissettiren" hormonlardan yeterince salgılayamaz ve üzüntü, halsizlik, sinirlilik ve kaygıya yol açabilir bu durum. Massachusetts Halk Sağlığı'na göre, susuz kalmak beyindeki hassas nörotransmitterlerin dengelerini bozar, bu kimyasallardaki bozukluklar kaygıyı ve depresyonu artırabilir. Serotonin ruh halinizi düzenler ve uykunuzu etkilerken, dopamin size zevk ve tatmin hissi verir. Uygun sıvı alımı olmadan, bu kimyasallar beyninizde etkili bir şekilde çalışamaz ve genel olarak düşük enerji hislerine yol açabilir.OnePoll tarafından iki bin Amerika’lıyla yapılan bir anket, yetişkinlerin yeterli su içtiklerini bildirmeleri durumunda "çok mutlu" hissetme olasılıklarının üç kat daha fazla olduğunu ortaya koydu. Günde on veya daha fazla bardak su içen katılımcıların tam yüzde sekseni "çok mutlu" olduklarını bildirdi. Bu iyi su içen katılımcılar, ayrıca "çok enerjik" ve "çok başarılı" olduklarını bildirdiler. Bu durum tüketilen su miktarının motivasyonunuzu ve odaklanma yeteneğinizin arttırmasıyla da ilişkilidir.Su, bedenimizdeki her hücrenin işleyişi için gerekli olduğu gibi, duygusal dünyamızın da temel bir yapı taşıdır. Tıpkı bir bitkinin susuz kaldığında solması gibi, bedenimiz de yeterli su almadığında enerjisini kaybeder ve ruh halimiz olumsuz yönde etkilenir. Mutluluğun peşinde koşarken, bazen gözümüzden kaçırdığımız en basit şey, belki de içimizdeki bu hayat kaynağını beslemektir. Çalışmalara göre, stresi tedavi etmeye ve hatta yeni beyin hücrelerinin büyümesini teşvik etmeye yardımcı olabilen su vücutta bütün metabolik olayların temelini oluşturuyor. Metabolizma yavaşladığında, vücut harcayamadığı enerjiyi depolamaya başlar ve susuzluk, açlık hissiyle karışabilir. Bu nedenle, susuz kaldığınızda gereğinden fazla yemek yeme eğiliminde olabilirsiniz. Aslında temel neden, beyindeki susuzluk ve açlık merkezlerinin birbirine çok yakın olmasıdır, bu da sinyallerin karışmasına yol açar. Ayrıca, yeterince su içilmediğinde vücudun asit yükü artar. Artan asit yükü, vücudun yağ yakmasını engeller ve metabolizmanın yavaşlamasıyla birlikte alınan enerjinin yağ olarak depolanmasına neden olur.Evet, susuz kalmamak ruh halinizi, enerji seviyenizi, fiziksel sağlığınızı, zihinsel sağlığınızı ve düşünme yeteneklerinizi iyileştirebilir. Her gün içtiğiniz su miktarını artırmak, zihinsel ve fiziksel sağlığınızı iyileştirmek için harika bir ilk adımdır! Bunun için su alımını en üst düzeyde tutabilmek çok önemlidir. Her an yanınızda bir su şişesi bulundurmanız, sabah ilk iş olarak su içmeniz ve günlük su alımı hedefi belirlemeniz vücudunuzdaki su miktarını en üst seviyede tutmaya yardımcı olacaktır.Unutmayın, günlük yaşamın temposunda su içmeyi ihmal etmeyin ve suyun mucizevi etkilerinden faydalanarak daha sağlıklı, enerjik ve mutlu günler yaşayın. Sağlıklı günler dilerim! [email protected] X:@esrabc