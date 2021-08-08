Samanyolu Haber /Gündem / Esra Hankulu’nun cesedinde de Ümitcan Uygun’un DNA’sı bulundu /08 Ağustos 2021 11:08

Esra Hankulu’nun cesedinde de Ümitcan Uygun’un DNA’sı bulundu

Ankara’da, 25 yaşındaki Esra Hankulu’nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında ‘kasten öldürme’ suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun’un, ‘kuvvetli suç şüphesi’ nedeniyle tutuklandığı ortaya çıktı. Tutuklama kararında Esra Hankulu’nun tırnaklarındaki DNA profillerinin, Uygun’un DNA profilleriyle uyumlu olduğu da belirtildi. Bilindiği gibi Öldürülen Aleyna Çakır'ın tırnaklarının arasında da Ümitcan Uygun’un DNA'sı çıkmış ama araya giren siyasiler sayesinde paçayı kurtarmıştı,

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Uygun, 25 yaşındaki Esra Hankulu’nun 3 Ağustos’ta Ankara’nın Mamak ilçesindeki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, evdeki diğer iki kişiyle gözaltına alınmış, dün ise tutuklanmıştı.

DHA’nın aktardığına göre Uygun’un, Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili tutuklama kararı ortaya çıktı.

Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı tarafından başsavcılıkça sunulan ‘Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığı Raporu’nda Esra Hankulu’nun sağ el tırnak parçasından ve sol el tırnak parçasından düşük yoğunlukta değerlendirmeye müsait olmayan Y -STR DNA profillerinin tespit edildiği, bu DNA profilleriyle Ümitcan Uygun’a ait Y -STR DNA profilleri arasında uyumun olduğunun bilimsel olarak ispat edildiği kaydedildi.

Hankulu’nun ön otopsi raporunda, beyin zarında travmatik olmayan kanama ve akciğerlerde iltihaplanma tespit edildi. Vücudunda herhangi bir darp, cebir, kesici, delici alet izi ve ateşli silah yarasına rastlanılmadı. Alınan bulgular, zehirlenme durumuna yönelik toksikolojik inceleme amacıyla Kimya İhtisas Laboratuvarı’na gönderildi. Hankulu’nun kesin ölüm nedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucu belirlenecek.

Ne olmuştu?

Aleyna Çakır adıyla da bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020’de Ankara’nın Keçiören ilçesindeki evinde bornoz kuşağına asılı şekilde ölü bulunmuştu. Ankara başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Esen’e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan Ümitcan Uygun gözaltına alınmış, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Uygun, geçen ocak ayına uyuşturucu suçundan tutuklanmış, 17 Temmuz’da tahliye edilmişti.
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