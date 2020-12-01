Samanyolu Haber /Dünya / Esrarengiz bir şekilde kayboldu! /01 Aralık 2020 13:38

Esrarengiz bir şekilde kayboldu!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Utah eyaletinin kırsal bölgesinde bulunan ve uluslararası medyada haber olan "monolit" ortadan kayboldu.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Utah eyalet polisi, monolitin ortadan kaybolmasına dair büyük bir soruşturma başlatmayacaklarını söyledi. 

San Juan bölge şerifi, ellerinde monoliti kimin çaldığını inceleyecek kadar kaynak olmadığını söyledi.

Monoliti ilk olarak kimin ürettiği ve yerleştirdiği hâlâ bilinmiyor. Utah yetkilileri, monolit hakkında bilgisi olanların kendilerine ulaşmasını istedi.

Monolit geçen hafta ilk kez helikopterden yerdeki koyunları sayan eyalet yetkilileri tarafından görülmüştü. 

Fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının akabinde bazı internet kullanıcıları gizemli sütunun nerede olduğunu uydu görüntülerinden buldu. 

Haberlerin akabinde yüzlerce kişinin ziyaret ettiği monolit geçen günlerde ortadan kayboldu.

Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir. 

Sıklıkla çok sert ve katı metamorfik kayadan olan bu kitlelerin genellikle erozyon sonucu açığa çıktığı belirtiliyor.
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