Samanyolu Haber /Ekonomi / Esrarengiz şirkete 1,6 milyar dolar! /08 Ocak 2021 13:01

Esrarengiz şirkete 1,6 milyar dolar!

Esrarengiz şirkete tahsis edilen 1,6 milyar dolarlık krediyi şahsi Twitter hesabında değerlendiren İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, “Bir devlet bankası bir vergi cenneti şirketine bu hacimdeki bir krediyi niçin verir?” sorusunu yöneltti.

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Ziraat Bankası’nın British Virgin adalarındaki bir şirkete 2014 yılında verdiği 1,5 milyar Amerikan Doları tutarında kredinin battığı ortaya çıktı. 

Sayıştay’ın Ziraat Bankası’nın 2019 yılı faaliyetlerine dair hazırladığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan denetim raporunda, İstanbul Kurumsal Şubesi’nin müşterisi olan bir firmaya kullandırılan kredilerin geri dönüşünün sağlanamadığı tespiti yer aldı.

ZİRAAT BANKASI KREDİYİ HANGİ ŞİRKETE VERDİ?

Esrarengiz şirkete tahsis edilen 1,6 milyar dolarlık krediyi şahsi Twitter hesabında değerlendiren İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, “Bir devlet bankası bir vergi cenneti şirketine bu hacimdeki bir krediyi niçin verir?” sorusunu yöneltti.

“Bu şirket kimin? Krediye kimler aracı oldu?” sorularını soran Andican, şu ifadelere yer verdi:

“Ziraat Bankası 2014’te Virjin Adalarındaki bir şirkete 1,6 milyar dolarlık kredi açmış.

Sayıştay’a göre borç ödenemiyor.

Sorular:

Bu şirket kimin?

Krediye kimler aracı oldu?

Bir devlet Bankası bir vergi cenneti şirketine bu hacimdeki bir krediyi niçin verir?

Cevap: Ticari sır!”
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