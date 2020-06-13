Esrarengiz TIR!

Rize'nin İkizdere ilçesi Sivrikaya mevkiinde kaza yaparak devrilen TIR olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.





“Bu olay çayın Susurluk’udur.” diyerek Rize Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunan avukat Remzi Kazmaz kazaya dair karanlık noktaların bir an önce aydınlatılmasını istedi.





ŞİRKET SAHİPLERİ NİYE KAYIP?





Kazmaz, acil cevap bekleyen soruları şöyle sıraladı:





*100 bin dolarlık 21 ton çayı Rize’den kim sipariş etti? Çayın sahibi niçin ortaya çıkmıyor?





*Çayın sahibi olduğu söylenen Adana merkezli H... şirketi yetkilileri kazanın üzerinden 5 gün geçmesine rağmen niye ortalıkta görünmüyor?





*Şirket 05.07.2018 tarihinde M.K. tarafından Adana Yüreğir’de kurulmuş. 12.07.2019 tarihinde M.K. hisselerini A.E’ye devretmiş. Aynı tarihlerde müdür de değişmiş. Şu an tek kişi üzerinden devam eden bir şirket.





NE WEB SAYFASI VAR NE DE SOSYAL MEDYA HESABI





Sermayesi 1 milyon lira. Oda kayıtlarında hiçbir iletişim bilgisi yok. Firmanın ne web sayfası ne de sosyal medya hesabı var. Bu kadar büyük ticaret yapan bir firmanın neden iletişim bilgisi olmaz. O kaza olmasa bu firmadan kimsenin haberi olmayacaktı. Bu gizem niye?





*Bu firmanın ticaret odasına göre ana faaliyet kodu 46.35.01. Tütün ürünlerinin toptan ticareti (pipo tütünü sigara puro vb.)





Oysa çay işiyle uğraşanların ana faaliyet kodu 46.37.01. Oda kayıtlarına göre firmanın ana faaliyet kolu tütün ticareti. Peki bu firmanın tütün ticareti yapma yetkisi var mı?





T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’nın web sitesinde yer alan Tütün Ticareti Yetki Belgesi’ne sahip gerçek ve tüzel kişilere ait bilgiler listesine baktığımızda firmanın adının olmadığını görüyoruz. Yani bu firmanın Tütün ticaret yapma yetkisi de yok!





*Kazada yola saçılan çaylar şu anda nerededir? Çaykur’da mı, Tarım Müdürlüğü’nde mi, gümrükte mi?





*Bu çayların laboratuvar analizleri yapıldı mı? Yapıldı ise menşei neden kamuoyuna açıklanmıyor?





ESRARENGİZ TIR, BAKANA SORULDU





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan TIR hakkındaki iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.





Bayraktutan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a şu soruları yöneltti:





*İlgili TIRdaki kuru çay hangi ülkeden gelmektedir? Hangi firmadan ne kadar ücret karşılığı alınmıştır?





*Ülkemizdeki çay üreticilerinin çayı ellerinde kalırken, kota ve kontenjan uygulanırken, özel sektöre mahkum edilip düşük fiyattan çayını satmak zorunda bırakılırken; ilgili ithalat hangi gerekçeyle yapılmıştır?





*Ülkemizde 2020 yılında yapılan kuru çay ithalatı kaç tondur? Hangi ülkelerden, hangi firmalara ne kadar ücret ödenerek yapılmıştır?





7 Haziran'da meydana gelen kazada TIR şoförü hayatını kaybetmiş, TIRda bulunan bir kişi yaralanmıştı.

