Samanyolu Haber /Gündem / Esrarengiz uçak! /13 Ekim 2019 01:13

Esrarengiz uçak!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Milli Suriye Ordusu (MSO) ile Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı askeri harekâtın 4'üncü gününe "esrarengiz kargo uçağı" damgasını vurdu. Mardin'in Nusaybin ilçesinin hemen karşısında Suriye topraklarında yer alan Kamışlı Havalimanı'na devasa kargo uçağı indi. Uçağın hangi ülkeye ait olduğu şu ana kadar açıklanmadı.

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Türkiye'nin askeri harekâtının 4'üncü gününde Suriye'nin kuzeydoğusunda Haseke şehrine bağlı Kamışlı ilçesindeki havalimanına devasa bir kargo uçağı iniş yaptı. 

Kamışlı Havalimanı'na inen uçağın, hangi  ülkeye ait olduğu ve ne taşıdığı ise belirlenemedi. 

UÇAK AMERİKA'YA MI AİT?

Hâlâ Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrolünde olan Kamışlı'ya Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) kargo uçağı ile tıbbi yardım malzemesi ve gıda getirmiş olabileceği iddia edildi. 

Ancak söz konusu iddia ABD ve Türkiye tarafından henüz teyit edilmedi. 

ABD ASKERLERİ KAMIŞLI’DA DEVRİYEYE ÇIKTI

Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin askeri harekâta başlamasıyla sınırdaki 50 askerini iç kısımlara çektiğini bildirmişti. 

Ancak dün beş zırhlı taşıttan müteşekkil ABD konvoyu, Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Kamışlı’ya gelerek yeniden devriye yaptı.

Kamışlı, Nusaybin topraklarından çıplak gözle görülebilecek kadar yakın bir mevkide.
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