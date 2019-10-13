Esrarengiz uçak!

Türkiye'nin askeri harekâtının 4'üncü gününde Suriye'nin kuzeydoğusunda Haseke şehrine bağlı Kamışlı ilçesindeki havalimanına devasa bir kargo uçağı iniş yaptı.





Kamışlı Havalimanı'na inen uçağın, hangi ülkeye ait olduğu ve ne taşıdığı ise belirlenemedi.





UÇAK AMERİKA'YA MI AİT?





Hâlâ Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrolünde olan Kamışlı'ya Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) kargo uçağı ile tıbbi yardım malzemesi ve gıda getirmiş olabileceği iddia edildi.





Ancak söz konusu iddia ABD ve Türkiye tarafından henüz teyit edilmedi.





ABD ASKERLERİ KAMIŞLI’DA DEVRİYEYE ÇIKTI





Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin askeri harekâta başlamasıyla sınırdaki 50 askerini iç kısımlara çektiğini bildirmişti.





Ancak dün beş zırhlı taşıttan müteşekkil ABD konvoyu, Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Kamışlı’ya gelerek yeniden devriye yaptı.





Kamışlı, Nusaybin topraklarından çıplak gözle görülebilecek kadar yakın bir mevkide.