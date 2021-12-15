Samanyolu Haber /Dünya / Esrarı yasallaştıran ilk AB ülkesi /15 Aralık 2021 23:56

Esrarı yasallaştıran ilk AB ülkesi

Malta'da alınan bir kararla esrarın kişisel amaçlarla yetiştirilmesi ve kullanılmasının yasal hale geitildiği belirtildi. Böylece Malta, bu yönde bir karar alan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre Malta, esrarın kişisel amaçlarla yetiştirilmesi ve kullanılmasını yasallaştıran ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.

Yetişkinlerin evlerinde en fazla dört bitki yetiştirmesi, üzerlerinde de en fazla yedi gram esrar taşımasına izin verilecek.

Fakat esrarın kamusal alanda veya çocukların önünde içilmesi yasa dışı olacak.

Almanya, Lüksemburg ve İsviçre'nin de benzer planları bulunuyor.

Malta Parlamentosu'nda Salı akşamı oylanan yasa, 27'ye karşı 36 oyla kabul edildi.

Eşitlik Bakanı Owen Bonnici, bunun az miktarda esrar içen kişilerin yasal suçlamalarla karşılaşmasının önüne geçilmesi için tarihi bir an olduğunu söyledi ve yasa dışı uyuşturucu ticaretinin azalacağını belirtti.

Muhalefetteki Milliyetçi Parti ise yasa aleyhinde oy kullandı.

Bazı muhalifler de Malta Cumhurbaşkanı George Vella'nın yasayı imzalamaması çağrısında bulundu.

Yasa uyarınca 7-28 gram arası esrar taşıyanlara 100 euroya, kamusal alanda içenlere 235 euroya, çocukların önünde içenlere ise 500 euroya kadar ceza verilebilecek.

Geçen yıl Birleşmiş Milletler de esrara yönelik tutumunu değiştirerek, bunun tedavi amaçlı kullanımlarının incelenmesi gerektiğini belirtmişti.
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