Samanyolu Haber /Dünya / Esselâmü aleyküm, hayırlı Ramazanlar! /24 Nisan 2020 14:06

Esselâmü aleyküm, hayırlı Ramazanlar!

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "on bir ayın sultanı" Ramazan'ın başlaması münasebetiyle İslâm âlemi için mesaj yayınladı.

Esselâmü aleyküm, hayırlı Ramazanlar!

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Hollanda Başbakanı Mark Rutte'den sonra Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Ramazan mesajı yayınladı.

Trudeau sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda, bütün Müslümanları, "Esselâmü aleyküm!" diyerek selamladı. 

Kanada Başbakanı bu seneki Ramazan ayının, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle diğerlerinden farklı olacağını ifade etti. 

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, mesajını "Hayırlı Ramazanlar." diyerek tamamladı.

Trudeau, şu ifadeleri kullandı: "Geleneksel olarak Ramazan topluca bir araya gelme zamanıdır. Aileler ve arkadaşlar Ramazan'ı bir araya gelerek, gün boyunca oruç tutarak ve günlerini iftarla bitirerek yaşarlar. Bu yıl Ramazan, küresel Covid-19 salgınıyla savaşmaya devam ederken farklı olacak. Evde kalarak, halk sağlığı uzmanlarının tavsiyelerini izleyerek topluluklarımızı korumak için çalışacağız."  

RAMAZAN BİZE NEYİ HATIRLATIR?
 
"Bu kriz sırasında İslam'ın kalbindeki merhamet, minnettarlık ve cömertlik gibi değerler, her zamankinden daha fazla yankılanıyor." diyen Trudeau, "Sadaka ve manevi tefekkür zamanı olan Ramazan, bize başkalarının ihtiyaçlarını kendimizinkinden öne koymamızı ve bu değerleri günlük yaşamlarımızda uygulamamızı hatırlatır." dedi. 

Trudeau şunları söyledi: "Müslüman Kanadalıların ülkemize her gün yaptıkları değerli katkılar için şükranlarımı sunuyorum. Ailemiz adına eşim Sophie ve ben, herkese kutsanmış ve huzurlu bir Ramazan diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar." 
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