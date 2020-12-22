Samanyolu Haber /Sağlık / Essen Üniversitesi Araştırması: Meyan kökü COVID-19'a karşı etkili /22 Aralık 2020 10:38

Essen Üniversitesi Araştırması: Meyan kökü COVID-19'a karşı etkili

Almanya'daki Essen Üniversite Hastanesi'nden bilim insanları, meyan kökündeki glisirizik asidin Kovid-19'u baskılayabildiğini tespit etti.

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BioRxiv kütüphanesinde yayınlanan çalışmaya göre, Essen Üniversite Hastanesi'nden bilim insanları, laboratuvar çalışmaları için meyan kökünün 8 mg/ml konsantrasyonundaki ekstresini hazırladı.

Ardından farklı dozlarda (0.002 ilâ 4 mg/ml) hazırlanan ekstre, 100 adet yüzde 50 oranda enfeksiyonlu koronavirüs dozlarına eklendi ve bir saat boyunca 37 derecede inkübe edildi. Aynısı, Vero E6 özel birleşik hücreler üzerinde tekrarlandı.

Meyan kökü ekstresinin 0.5-1 mg/ml'lik konsantrasyonu yok edici bir etki sergiledi. Bu rakam, meyan çayındaki konsantrasyondan daha az. Bilim insanları, içeceğin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde etkili olabileceğine inanıyor.

Daha önce antioksidan ve antienflamatuvar özelliklere sahip glisirizik asidin antiviral özellikleri, herpes simpleks ve diğer bazı virüsler üzerinde kanıtlanmıştı.

Meyan kökü ve glisirizik asidin koronavirüs üzerindeki etkisinin daha ayrıntılı araştırılması gerektiğini kaydeden bilim insanları, bu maddenin güvenli olduğunun altını çizdi.
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