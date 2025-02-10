Estonya, Letonya ve Litvanya AB’nin elektrik şebekesine bağlandı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Estonya, Letonya ve Litvanya’nın Avrupa şebekesine bağlanmaları nedeniyle Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen Baltık Senkronizasyon Konektörleri açılış töreninde konuştu.





“Bugün Baltık ülkelerini kıta Avrupası elektrik şebekesine bağlıyoruz” diyen von der Leyen, Avrupa’nın Rusya ve Belarus ile kalan son elektrik bağlarını da kestiğini açıkladı.



Avrupa’nın enerjide tehdit ve şantajdan kurtulduğunu belirten Von der Leyen, Rus fosil yakıtlarını da aşamalı olarak kullanımdan kaldırdıklarını hatırlattı.



AB Komisyonu’nun açıklamasında da üç Baltık ülkesinin Polonya üzerinden Avrupa kıtasal ağına katıldığı ve AB iç enerji pazarına başarılı biçimde entegre oldukları belirtildi.



Ülkelerin kendi enerji sistemlerini ortak ve şeffaf kurallarla işleteceği söylenen açıklamada, söz konusu entegrasyon için gerekli yatırımın yüzde 75’inin AB fonlarından karşılandığı, AB’nin elektrik şebeke altyapısı için 1,23 milyar avro hibe verdiği de duyuruldu.



Ukrayna ve Moldova da Mart 2022’de Rus elektrik şebekesinden ayrılarak Avrupa şebekesine bağlanmıştı.