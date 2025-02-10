Samanyolu Haber /Ekonomi / Estonya, Letonya ve Litvanya AB’nin elektrik şebekesine bağlandı /10 Şubat 2025 12:54

Estonya, Letonya ve Litvanya AB’nin elektrik şebekesine bağlandı

Estonya, Letonya ve Litvanya, Rus elektrik şebekesinden ayrılarak Avrupa Birliği’nin (AB) şebekesine bağlandı.

SHABER3.COM

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Estonya, Letonya ve Litvanya’nın Avrupa  şebekesine bağlanmaları nedeniyle Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen Baltık Senkronizasyon Konektörleri açılış töreninde konuştu.


“Bugün Baltık ülkelerini kıta Avrupası elektrik şebekesine bağlıyoruz” diyen von der Leyen, Avrupa’nın Rusya ve Belarus ile kalan son elektrik bağlarını da kestiğini açıkladı.

Avrupa’nın enerjide tehdit ve şantajdan kurtulduğunu belirten Von der Leyen, Rus fosil yakıtlarını da aşamalı olarak kullanımdan kaldırdıklarını hatırlattı.

AB Komisyonu’nun açıklamasında da üç Baltık ülkesinin Polonya üzerinden Avrupa kıtasal ağına katıldığı ve AB iç enerji pazarına başarılı biçimde entegre oldukları belirtildi.

Ülkelerin kendi enerji sistemlerini ortak ve şeffaf kurallarla işleteceği söylenen açıklamada, söz konusu entegrasyon için gerekli yatırımın yüzde 75’inin AB fonlarından karşılandığı, AB’nin elektrik şebeke altyapısı için 1,23 milyar avro hibe verdiği de duyuruldu.

Ukrayna ve Moldova da Mart 2022’de Rus elektrik şebekesinden ayrılarak Avrupa şebekesine bağlanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Estonya, Letonya ve Litvanya AB’nin elektrik şebekesine... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:00:11