Eşyalarını almaya gittiğinde içeri alınmadı

Bursa Hakimiyet gazetesinin haberine göre yaklaşık 200 işçi, yıllık izinde oldukları sırada telefonla aranarak iş akitlerinin feshedildiği bildirildi. İşçiler, fabrikaya dahi alınmazken, eşyalarını toplamalarına izin verilmediği öğrenildi.









CHP'Lİ VEKİLDEN İŞTEN ÇIKARMALARA SERT TEPKİ

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki TOGG fabrikası, büyük çapta bir işten çıkarma iddiasıyla gündemde.Seslerini duyurmaya çalışan bir işçi yaşadıklarını şu şekilde aktardı:“Lütfen sesimizi duyurun. Ben TOGG çalışanıyım ve yıllık izindeydik. Bizi bu sabah arayarak yaklaşık 200 kişi işten çıkartıldık. Hiçbir geçerli sebep yok. Biz bu fabrikaya 8-10 yıllık tazminatımızı bırakıp geldik, sırf ülke kalkınsın, bizim de parmağımız olsun diye. Ama bizi kapının önüne koyuyorlar. Eşyalarımızı almaya bile giremedik. Kapıda 6 ekip polis arabası, ekstra güvenlik görevlisi koymuşlar. Lütfen sesimizi duyuralım, böyle bir çıkış olamaz.”Fabrikaya eşyalarını almaya giden bir işçi ise kapıdaki görevliler tarafından içeri alınmadı, "Sonra alırsın" diyerek geri çevrildi.CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, TOGG’da yaşanan işten çıkarmalara ilişkin açıklamada bulundu. Konuyu TBMM'ye taşıyacağını belirten Öztürk, yaşananların sadece ekonomik değil, aynı zamanda vicdani bir kriz olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:“Yerli ve milli diyerek işe aldığınız insanları, şimdi polisle kapının önüne koyuyorsunuz. Fabrikaya girmelerine bile izin verilmiyor. Bu insanların tazminatlarını bırakıp umutla geldiği bu projede gördükleri muamele tam anlamıyla vicdansızlıktır. Otomotiv sektörü için bu kadar yeni bir firmada bu kadar erken işten çıkarmalar, zorlanınca önce emekçiden vazgeçmeler kabul edilemez.Neden ücretsiz izne çıkarmıyorsunuz? TOGG sürekli tek vardiyalı üretimde mi kalacak? Bu zor günler geçmeyecek mi? İlk zorlukta işçileri kapının önüne koyuyor, hatta kapıya bile yaklaştırmıyorsunuz. Yıllardır Bursa’da faaliyet gösteren otomobil fabrikaları bunu yapmazken TOGG yöneticilerinin bunu yapıyor olması, büyük bir mağduriyete neden oluyor. Şirketten ve ilgili bakanlıktan derhal açıklama bekliyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız.”