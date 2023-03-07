Et fiyatları fırladı, kuyruklar uzuyor

KASAPLAR MÜŞTERİ KAYBEDİYOR





"KASAPLARIN EYLEM OLARAK BİR HAFTA KAPATMASI LAZIM"





KUYRUKLAR OLUŞTU





Yılbaşından buyana et fiyatlarında yüzde 50'ye varan artışa, satıcı da tüketici de tepkili. Fazlı Yalçındağ, son aylarda et fiyatlarındaki artıştan kasapların da olumsuz etkilendiğini söyledi. Yalçındağ, "Hemen her hafta alışlarımıza 5-10 lira zam geliyor" dedi. Yılbaşında 120-130 lira bandında olan karkas fiyatların bugün 175-180 lira bandına geldiğini belirten Yalçındağ, et fiyatlarında bir yılda olması gereken artışın 2 ayda olduğunu vurguladı."Deprem bölgesinde 7-8 bin hayvan öldü; böyle bir fiyat artışına neden olabilecek bir sayı değil"Yalçındağ, "Ortada bir rahatsızlık var. Yılbaşından bu yana ne değişti? Tedarikçilere soruyoruz, onlar da 'Her hafta alışlarımıza zam geliyor' yanıtını veriyor. Kesim fiyatlarına zam geldiğini, besici arkadaşların daha fazla fiyat istediğini, bunu da yansıtmak durumunda olduklarını söylüyorlar. Herkesi rahatsız ediyor, en çok da tüketici ve biz kasapları rahatsız ediyor" diye konuştu.Deprem felaketinin yaşandığı bölgenin hayvancılık açısından önemli olduğunu ancak bu orandaki artış için gerekçe olamayacağını ifade eden Yalçındağ, "Resmi kaynaklardan aldığımız bilgiye göre, 7-8 bin büyükbaş hayvan ölmüş. Ama bu böyle bir fiyat artışına neden olabilecek bir sayı değil. Orada kesim devam ediyor, kesim yapıp toptan et satışı devam ediyor. Birden bire bu fiyatlara çıkartılması bana göre kendine görev çıkarmak, başka bir izahı yok" ifadelerini kullandı.İstanbul'da işyeri bulunan kasap Serhat Çelik de et fiyatlarının yüksek olması nedeniyle müşteri kaybettiklerini ifade ederek, "Şu an et fiyatları yüksek. İnsanlar daha çok beyaz et alıyor. Kırmızı etin fiyatı da son 1 ayda ortalama 40-50 lira arttı. İster istemez bu durumdan insanlar etkileniyor. Bazıları et fiyatlarına bakıp geri dönüyor. Bazıları da tavuk alıp çıkıyor. Şu anda bütün kasaplar indirim bekliyor. Devlet, ithal hayvanlarla et piyasasını dengeleyebilir" diye konuştu.Kasap Necmettin Kantarcı ise, "Günlük satışım 30-40 kilo iken şimdi 15 kiloya düştü. Kasapların eylem olarak bir hafta kapatması lazım. Pandemi geçirdik, o dönemde kapıda kuyruklar oluyordu. Et fiyatları 50-60 liraydı. Ama şimdi öyle bir kazancımız yok. Şu an kasaplar cebinden harcıyor. Çünkü 170 liraya alıyorum bugün eti 180 liraya satıyorum. Yarın gidiyorum 180 lira olmuş et, ayda 200 kilo et alsam 2 bin lira cebimden çıkıyorum. Et ve süt kurumu çözüm değil. Çünkü bugün orada 400 kişi saatlerce kuyrukta bekliyor ama içlerinden yüzde 20'si et alabiliyor. Gerisine kalmıyor et, yola harcadıkları masrafla kalıyorlar." değerlendirmesini yaptı.Et fiyatlarındaki artış, Et ve Süt Kurumu mağazaları önünde de uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Beylikdüzü'ndeki Et ve Süt Kurumu Şubesi önünde metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu. Et ve Süt Kurumu'nda, kasapta 270 liraya satılan kıymanın 100 lira, 150 ile 330 arasında satılan kırmızı etin ise 36 ile 116 lira arasında değişen fiyatlara satıldığı öğrenildi.