Samanyolu Haber /Ekonomi / Et, süt gibi birçok üründe hileli gıda patlaması kapıda /05 Mayıs 2022 09:10

Et, süt gibi birçok üründe hileli gıda patlaması kapıda

Ekonomik krizle birlikte artan maliyetler, peş peşe gelen zamlar, ithalat politikaları ve tarım ile hayvancılıkta dışa bağımlılık hem üreticileri hem de tüketicileri vurdu. Yurttaşların düşük fiyatlı ürünlere yönelmesiyle birlikte fırsatçılara gün doğarken piyasada taklit ve hileli ürün patlaması yaşanmaya başladı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın en son yayımladığı taklit ve tağşişli ürünlerle ilgili ifşa listesinde İzmir’e dair çarpıcı veriler yer aldı.

Bal, çikolata, zeytinyağı, tereyağı, mantı ve kaşar, peynir, ayran, yoğurt çeşitleri gibi süt ürünleri ile köfte, sucuk, döner gibi et ürünleri sahtecilikte başı çekti. Gıda ürünlerindeki taklit yöntemlerinin dikkat çektiği listede, süt ürünlerinde küflenmeyi ve bozulmayı önleyen koruyucu malzemeler kullanıldığı, kırmızı et ürünlerine kanatlı eti, sakatat, domuz eti ve beyaz et karıştırıldığı, bal gibi ürünlerde sınır değerlerin üstünde zararlı olan glikoz ve fruktoz gibi maddeler bulunduğu, tereyağlarına bitkisel yağ ile harici yağlar karıştırıldığı görüldü.

SADECE İFŞA YETMEZ, İKTİDAR CEZA VERMEYEREK ADETA TEŞVİK EDİYOR

2021 ile 2022’nin ilk üç ayını kapsayan ifşa listesindeki söz konusu verilerin önümüzdeki dönemde katlanarak artacağına vurgu yapan gıda uzmanları ise enflasyonla birlikte yaşanan sahte gıda patlamasına dikkat çekti.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Uğur Toprak, “Karşımıza iki büyük sorun çıkmaktadır. Birincisi neredeyse hammadde fiyatına satılan ve merdiven altı veya kayıt dışı şekilde uygun olmayan koşullarda üretilen gıda maddeleri, ikincisi ise taklit ve tağşiş. Her iki durum da halk sağlığı açısından risk teşkil etmekte” dedi. “Taklit, tağşiş ve hileli gıda üreten firmaların sadece ifşası yetmez” diyen Toprak, “Gıda enflasyonundaki artış vatandaşın alım gücünü büyük ölçüde azaltıyor. Enflasyon taklit, tağşiş gibi bir tehlikeyi beraberinde getiriyor. İnsanlar ucuz ürün almak isteyecek ve bunlar kayıt dışı işletmeler tarafından üretilip piyasaya sunulacak. Gıdaya erişim bir sorun ve endişe kaynağı olmaktan çıkarılmalıdır” diye konuştu.
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