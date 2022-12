Et ve Süt Kurumu 'yok' edildi

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Kötü yönetim ve liyakati göz ardı eden kadrolaşma, Et ve Süt Kurumu’nu (ESK) iflasın eşiğine getirdi. Görevinden alınan eski Genel Müdür Osman Uzun’un, “Uzun kuyrukları bitirmek için ete zam yaptık” açıklaması ile gündeme gelen ESK’ye yönelik mali denetimler, kurumun içinde bulunduğu batağı bir kez daha gözler önüne serdi.Sayıştay ESK Denetim Raporu’na göre, Et ve Süt Kurumu’nun özkaynak toplamı, yıllar itibarıyla artan dönem zararları ve yüksek finansman giderleri nedeniyle eksi 91 milyon 479 bin TL’ye kadar geriledi. Kurumun 2018 yılında 591,7 milyon TL olan mali borçları, 2021 yılı itibarıyla 920 milyon TL’ye yükseldi. 2017 yılındaki 728,2 milyon TL’lik özkaynağın ise tamamı yitirilerek eksiye düşüldü.Kurumun, “Regülasyon görevini yeterince yerine getiremediği” ve piyasada oluşan fiyatlara öncülük edemediği tespit edildi. Sayışta denetçileri, ESK’nin alım fiyatlarının üretici faaliyetleri ile uyumlu olmadığını belirledi. Kurumu batağa saplayan uygulamalardan biri de istihdam politikası oldu. Kurumun, “Gerçekleşen üretim miktarlarını dikkate almadan” personel istihdam ettiği kaydedildi.ESK’ye yönelik mali denetim raporunda öne çıkan diğer bazı bulgular ise şöyle sıralandı:- Et ve Süt Kurumunun tüketicilere güvenilir ve ekonomik ürün sunmak amacıyla herhangi bir görevlendirme olmaksızın kendi mağazalarında maliyetinin altında kırmızı et sattığı ve bu kapsamdaki mağaza satışlarından sürekli zarar edildiği görülmüştür.- Et ve Süt Kurumunun daha fazla tüketicinin kaliteli ve ekonomik fiyatlarla şarküteri ürünlerine ulaşmasını teminen, sözleşme ile iskontolu olarak verdiği ürünlerde satış fiyatı kontrolünü sağlayamadığı tespit edilmiştir.- Et ve Süt Kurumunun kendi unvan ve logosuyla karıştırılacak şekilde işletme adı ve logosu kullanmak suretiyle tüketicileri yanılgıya düşüren taklit mağazalar hakkında tespit, men, hükümsüzlük ve ceza davası açmasına rağmen, bu mağazalara şarküteri ürünü satarak tüketicilerin yanılmasına katkı sağladığı tespit edilmiştir.