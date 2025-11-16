Samanyolu Haber /Gündem / Et ve Süt Kurum'unda skandal: Genel Müdür kendi şirketinden et ithal edip devlete satmış! /16 Kasım 2025 20:35

Et ve Süt Kurum'unda skandal: Genel Müdür kendi şirketinden et ithal edip devlete satmış!

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahit Taylan'ın, Macaristan'da et ticareti yapan Green Farm And Trade Kft. şirketinin ortağı olduğu ortaya çıkmıştı. Ortaya çıkan skandalın ardından ESK'nin Macaristan’la et ithalatı sözleşmesi imzaladığı anlaşıldı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahit Taylan'ın, Macaristan'da et ticareti yapan Green Farm And Trade Kft. şirketinin ortağı olduğunun ortaya çıkmasının ardından Ekim 2025'te 7.90 Euro'dan karkas et ithalat sözleşmesi imzalandığı ortaya çıktı.

İTHALAT MİKTARINI GİZLEDİLER

Tarımdan Haber'in haberine göre Et ve Süt Kurumu İtalya, Polonya ve Fransa’nın ardından Macaristan ile Ekim 2025'te et ithalatı sözleşmesi imzaladı. Türkiye'de hayvancılık, şap hastalığıyla ve fiyat baskısıyla kırılırken ESK’nin Macaristan ile yaptığı ithalat miktarını da gizlediği anlaşıldı.

Tartışmaların odağındaki isim ise yakın zamanda Macaristan'da et ticareti yapan Green Farm And Trade Kft. şirketinin ortağı olduğu ortaya çıkan ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan oldu.

SKANDAL İÇİN 'ETİK' SAVUNMASI

Skandalı 'etik' diyerek savundu! Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan'dan itiraf gibi yalanlamaSkandalı 'etik' diyerek savundu! Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan'dan itiraf gibi yalanlama

Taylan, ortağı olduğu şirketten, en üst yöneticisi olduğu kuruma et sattığı iddialarını yalanlamıştı. Taylan, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "...Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsız olup, hem kişisel faaliyetlerim hem de bahse konu şirketin faaliyetleri, ilgili mevzuata ve etik kurallara uygun şekilde yürütülmektedir..." ifadeleriyle de bu durumun 'etik' olduğunu savundu.
