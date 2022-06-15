Samanyolu Haber /Gündem / Et ve Süt Kurumu'ndan karkas ete 'alım' zammı /15 Haziran 2022 22:22

Et ve Süt Kurumu'ndan karkas ete 'alım' zammı

Et ve Süt Kurumu (ESK) yönetiminin hayvancılıkla uğraşan üreticilerden alacağı et fiyatında artışa gitme kararı aldığı aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Et ve Süt Kurumu (ESK) büyükbaş karkas etin üreticiden alım fiyatını yükseltti.

ESK'den yapılan açıklamaya göre, büyükbaş hayvanların alım fiyatlarında güncellemeye gidildi.

Besicilere kombinalarında kesim hizmeti sunan ESK, yapılan güncellemeye göre 1'inci kalite 57 randımanlı yağsız kesim büyükbaş hayvan alım fiyatını kilogram başına 84 lira olarak belirledi.

Bakanlık desteklemesi ve ESK tarafından ödenen karkas verimlilik primleri ile üreticilere kilogram başına yaklaşık 94 lira ödenmiş olacağı belirtilen açıklamada, ESK’nin alım fiyatı ile üretici için bir taban fiyat belirlenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

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